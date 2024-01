"Toka largohet nga ti": Fluturimi me balona mbi Alpet zvicerane

Dhjetëra balona shumëngjyrëshe me ajër të nxehtë u ngritën në qiellin mbi qytetin alpin zviceran të Chateau-d'Oex, në festivalin që mbahet përgjatë nëntë ditëve. Festivali i 44-të Ndërkombëtar i Balonave me ajër të nxehtë në Zvicër magjepsi shumë fluturues me balona dhe spektatorë nga e gjithë bota.

(Përgatiti: Syzanë Paçarizi)