Filipçe: Nuk i ik përgjegjësisë, të presim hetimin për tragjedinë në Tetovë 

Ministri maqedonas i Shëndetësisë, Venko Filipçe, ka hedhur poshtë dyshimet mbi cilësinë e ndërtimit të spitalit modular në Tetovë, i cili të mërkurën në mbrëmje u dogj tërësisht duke lënë të vdekur 14 pacientë ndërsa 12 të tjerë me lëndime trupore.

Ai tha se të mërkurën dhe të enjten është hetuar i gjithë dokumentacioni për prokurimin dhe instalimin e spitalit modular dhe nuk janë vërejtur lëshime, ndërsa hetimet, sipas tij, do të dëshmojnë se si është menaxhuar objekti pas vënies në punë.

"Unë me vete kam këtu gjithë dokumentacionin për prokurimin dhe instalimet për spitalet modulare dhe i tëri është në përputhje me standardet dhe procedurat strikte, bazuar në projekte të tilla të mbështetura nga Banka Botërore. Hetimi duhet të përcaktojë nëse është përdorur siç duhet pas dorëzimit," tha Filipçe.

Ai nuk dha hollësi mbi detajet e hetimit, duke thënë se në momentin e shpërthimit në spital ishin 26 pacientë, dy mjekë dhe katër infermierë. Autopsia gjithashtu saktësoi edhe moshën e të vdekurve, trupat e të cilëve u dërguan në mjekësinë ligjore.

"Të vdekurit janë të moshës nga 29 deri në 79 vjeç. Dymbëdhjetë pacientë që ishin në spitalin modular tani janë shtruar në spitalin e Tetovës dhe janë në gjendje të qëndrueshme shëndetësore. Nuk ka punonjës shëndetësorë të vdekur”, deklaroi Ministri i Shëndetësisë.

Lidhur me praninë e familjarëve të ngushtë të pacientëve në spitalin modular, Filipçe tha se kjo nuk është në përputhje me protokollet dhe hetimi do të duhet të përcaktojë se çfarë ka ndodhur.

Ai siguroi qytetarët se të gjitha spitalet janë të sigurta andaj edhe bëri thirrje që të mos krijohet huti dhe pasiguri në opinion mbi trajtimin e pacientëve të sëmurë me koronavirus.

“Askush nuk do të përjashtohet nga përgjegjësia nëse hetimi e përcakton këtë”, tha Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe.

“Pasi të ketë përfunduar hetimi, unë do të marr vendimin nëse do të jap dorëheqje. E kam të vështirë ta përshkruaj ndjenjën dhe dhimbjen që kam me familjet e viktimave. Unë nuk po ik nga përgjegjësia dhe gjetjet e hetimit, as nga aspekti moral, por le të përfundojë hetimi”, ka deklaruar Filipçe.

Zjarri i së mërkurës besohet të jetë përhapur nga shpërthimi i bombolave të gazit apo oksigjenit.

Autoritetet kanë shpallur tri ditë zie si pasojë e këtij incidenti.