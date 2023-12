Filmi “Barbie” i mbizotëron nominimet për Globin e Artë

Filmi “Barbie” është në krye të listës së nominimeve për çmimet e Globit të Artë të Hollivudit (Golden Globe), pasi u nominua në nëntë kategori, duke e lënë mbrapa dramën historike “Oppenheimer” me tetë nominime.

Këta dy filma do të garojnë në kategori të ndryshme në Globin e Artë, në ceremoninë me tepih të kuq e cila e nis sezonin e ndarjes së çmimeve të Hollivudit në janar.

“Barbie”, e regjisores Greta Gerwing, do të garojë për komedinë apo filmin më të mirë muzikor kundër filmave “American Fiction”, “The Holdovers” dhe të tjerëve.

“Oppenheimer” është në garë për filmin më të mirë dramë.

“Killers of the Flower Moon” dhe “Poor Things” janë në mesin e favoritëve me nga shtatë nominime secili.

Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy dhe Da'Vine Joy Randolph janë në mesin e aktorëve të nominuar.

Fituesit do të shpallet në një ceremoni më 7 janar.

Filmat më të nominuar: