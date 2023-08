4 Djali i priftit Baptist, Martin Luther King është rritur në Atlanta, Xhorxhia. Ai e ka nisur kolegjin në moshën 15-vjeçare dhe ka doktoruar për teologji. Ai është martuar me Coretta Scott, këngëtare e talentuar, me të cilën i ka pasur katër fëmijë.



Në fotografi: King dhe Coretta Scott me tre prej katër fëmijëve të tyre në Atlanta. 17 mars 1963.