Fortifikohet kampi i Wagner-it në Bjellorusi

Fortifikata janë duke u ndërtuar vazhdimisht afër një tende kampi të grupit mercenar, Wagner, në fshatin Tsel në Bullgarinë lindore, vendin ku besohet se janë vendosur trupat e kompanisë së Yevgeny Prigozhinit, pas kryengritjes së dështuar në Rusi në fund të qershorit.

Imazhe nga shërbimi Planet Labs, të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, shfaqin hapjen e llogoreve në territorin e fushave testuese të ushtrisë në Repishcha të Bjellorusisë, rreth 15 kilometra larg kampit të dyshuar të Wagner-it. Buldozerët dhe minibusët UAZ mund të shihen pranë zona të ndërtimit.

Pamjet e mëhershme të Planet Labs kanë shfaqur një numër të madhe të pajisjeve, si kamionë dhe automjetet të tjera në Tsel.

Fundjavën e kaluar, Ministria e Mbrojtjes e Bjellorusisë tha se synon të kryejë ushtrime ushtarake me një brigadë të artilerisë në Repishcha, në të cilin do të marrin pjesë edhe instruktorë të Wagner-it. Në manovra do të përfshihen edhe dronët.

Së fundmi, Wagner-i e publikoi një video atë asaj që e quajti “ndërtimi i kampit të vet të fortifikuar në mal”.

Llogoret e shfaqura në video ishin të pajisur me ngrohëse për përdorim dimëror. Lokacioni i saktë i xhirimit të kësaj videoje ka qenë i pamundur të verifikohet.

Muajin e kaluar, Prigozhini, lideri dhe themeluesi i Wagner-it, u duk se ndodhej në Bjellorusi në një video ku i mirëpriste luftëtarët e vet dhe ku thoshte se ata do të ndihmonin ta shndërronin ushtrinë e këtij vendi në ushtrinë e dytë më të mirë në botë.

Fati i Prigozhinit dhe trupave të tij ka qenë i paqartë që prej rebelimit të tyre jetëshkurtër më 23-24 qershor, kur ata përbënë kërcënimin më të madh ndaj sundimit 23-vjeçar të presidentit rus Vladimir Putin.

Prigozhini është parë në Rusi një herë dhe thuhet se lëviz vazhdimisht mes Rusisë dhe Bjellorusisë.

Sunduesi autoritar i Bjellorusisë dhe aleati i ngushtë i Putinit, Alyaksandr Lukashenka, ishte përfshirë në bisedime për t’i dhënë fund kryengritjes duke u pajtuar me Prigozhinin dhe Putinin për t’i strehuar trupat e Wagner-it, dhe liderin e tyre, në Bjellorusi.

Pak ditë pas deklaratës së Lukashenkas, një kamp nisi të ndërtohet në Tsel.

Trupat e Wagner-it luajtën rol kyç në pushtimin e Ukrainës nga Rusia, duke i ndihmuar ushtrisë ruse t’i marrë nën kontroll pjesët kryesore të qytetit Bahmut, pas gati 10 muajve luftimesh intensive.

Prigozhin ka thënë se i ka humbur 20 mijë ushtarë gjatë operacionit në Bahmut.