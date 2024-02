Fotografitë e javës

1 Qytetarë serbë në veri të Kosovës duke pritur në radhë para një bankomati. Nga 1 shkurti ka nisur të zbatohet rregullorja e Bankës Qendrore të Kosovës, sipas së cilës të gjitha transaksionet me para të gatshme bëhen vetëm me euro.



Për më shumë se dy dekada, të inkurajuar nga Beogradi, banorët e dhjetë komunave me shumicë serbe në Kosovë e shfrytëzuan monedhën serbe dinarin për gjithçka - nga rrogat dhe pensionet deri te pagesat në dyqane dhe restorante.