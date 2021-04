Franca dhe Gjermania planifikojnë miliarda euro për rimëkëmbje

Franca dhe Gjermania kanë bërë publike planet për miliarda euro shpenzime nga Fondi i Bashkimit Evropian për rimëkëmbje nga pandemia.

Gjermania do të shpenzojë 90 për qind të fondeve që do t’i ndahen në mbrojtje të klimës dhe digjitalizim, derisa Franca do të ndajë 75 për qind të fondeve në projekte të tilla.

Ministrat e financave në dy vendet me ekonomitë më të mëdha në Bashkimin Evropian, kanë theksuar qëllimet e përbashkëta për të transformuar ekonominë e Evropës.

Sipas formulës së Fondit, Franca do të mund të shpenzojë 40 miliardë dollarë, derisa ministri gjerman i Financave Olaf Scholz, ka thënë se vendi i tij planifikon shpenzime në vlerë të 30 miliardë eurove.

Scholz ka thënë se gjysma e mjeteve do të ndahen për projekte që janë të miqësore me natyrën dhe një çerek do të ndahet për shfrytëzim të teknologjisë digjitale.

Ai e ka konsideruar këtë fond si “tejet të rëndësishëm për Evropën”.

Ministri francez i Financave Bruno Le Maire i ka bërë thirrje Komisionit Evropian, që të analizojë me shpejtësi planet, në mënyrë që paratë të ndahen në vendet anëtare nga fondi në vlerë të 750 miliardë eurove, deri në muajin korrik.

Ai ka thënë edhe se Shtetet e Bashkuara dhe Kina janë rimëkëmbur më shpejt nga pandemia.

Sipas tij, prej kur është miratuar fondi BE-ja ka humbur shumë kohë dhe se kontinetit evropian duhet të mbetet në garë.

Evropa veçse është duke u përballur me hapa të ngadalshëm të vaksinimit.

Qeveritë e Bashkimit Evropian pritet që deri në fund të javës të shpalosin detaje se si planifikojnë të shpenzojnë grantet dhe huat nga Fondi për rimëkëmbje.