Në 'Fshatin e pikturuar' të Ukrainës teksa lufta po afrohet

Parë nga fundi i figurës, manaferrat (secila e bërë me një prekje të vetme gishti) përfaqësojnë paraardhësit e vdekur. Më tej në veprën e artit, dy lule të kuqe simbolizojnë një burrë dhe një grua, ndërsa zogjtë si pula përfaqësojnë dashurinë e çiftit të martuar. Mbi zogjtë, farat në një bimë të ngjashme me lulediellin përfaqësojnë fëmijët, pastaj në krye të figurës, tri pika simbolizojnë Trininë e Shenjtë të Zotit.

Deka thotë se detyra e mundimshme për t'i mbajtur të freskëta pikturat me lule dhe fruta zbukuruese duke i rilyer ato çdo vit, është e rëndësishme "për të mbajtur gjallë traditat tona".

Si Deka, ashtu edhe Natalya Rybak, thonë se synojnë të qëndrojnë në qytetin e tyre të famshëm, edhe pse mijëra ukrainas ikin në perëndim.

Kur u pyet për mundësinë e përparimit rus në Petrykivka, Rybak u zotua për Radion Evropa e Lirë se do të qëndronte në qytet dhe do të vazhdonte me artin e saj "pa marrë parasysh çfarë do të ndodhë".

Përgatiti: Syzanë Paçarizi