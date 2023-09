Fëmijë në fushatat e politikanëve në Maqedoninë e Veriut

“Prania e fëmijëve në rrjete sociale të zyrtarëve të lartë të pushtetit qendror dhe atij vendor, është e patolerueshme pasi kërcënon të drejtat dhe dëmton imazhin e tyre, madje edhe në rastet kur marrin leje nga prindërit”. Kështu theksojnë organizatat merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Maqedoninë e Veriut.

Ky reagim u bë pasi gjatë promovimit të aktiviteteve të tyre, zyrtarët e lartë të shtetit në forma të ndryshme përfshijnë edhe praninë e fëmijëve të moshës nën 16-vjeçare, megjithëse të gjithë theksojnë se kanë autorizim nga prindërit.



Në gusht, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, në profilin e tij në Facebook, ka publikuar një video dhe fotografi nga hapja e një kopshti për fëmijë në Probishtip (qytet në lindje të vendit) ku krahas ministres së Punës dhe Politikës Sociale, Jovana Trenceska dhe kryetarit të kësaj komune, Dragan Anastasov, shihen edhe fëmijë.

Edhe lideri i opozitës maqedonase, Hristian Mickoski, gjatë promovimit të politikave të partisë që drejton, jo rrallë shihet në prani të fëmijëve. Një rast i tillë ishte ai i mbikëqyrjes së realizimit të projekteve në komunën e Bërvenicës së Tetovës, komunë kjo që drejtohet nga VMRO DPMNE-ja.

Edhe kryetari i Komunës së Çairit të Shkupit, Visar Ganiu, ka postuar fotografi gjatë aktiviteteve sportive në një shkollë të kësaj komune e ku shihen të pranishëm edhe fëmijë.

Ndërkohë, edhe në një postim të kryetarit të Komunës së Tetovës, Billal Kasami, gjatë promovimit të renovimit të një shkolle në komunën që drejton vërehet prania e fëmijëve.

Nga zyra e Avokatit të Popullit thonë për Radion Evropa e Lirë se çdo përdorim i fotografive të nxënësve në shkolla për qëllim të promovimit të aktiviteteve me karakter politik, paraqet keqpërdorim të të drejtave të fëmijëve.

...në vazhdimësi ndodh abuzimi i fëmijëve për shkak të veprimeve politike, akt ky që ndalohet me Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijëve, Konventën e OKB-së për të Drejtat e Fëmijës dhe deklaratën për Mbrojtjen e Fëmijëve nga manipulimi dhe abuzimi politik".



Vaska Bajramovska, zëvendëse e Avokatit të Popullit, thotë se është e kuptueshme se politikanët janë të obliguar të dëgjojnë kërkesat e madje dhe të fëmijëve në saje të së cilave duhet t’i orientojnë politikat zhvillimore. Mirëpo, sipas saj, në asnjë mënyrë nuk guxon që fëmijët të përdoren në promovimin e realizimit të politikave qeveritare apo atyre vendore.



“Qysh në fillim të vitit shkollor, kopshtet dhe shkollat janë të detyruara të kërkojnë pëlqimin e prindërve për t'i fotografuar fëmijët e tyre për qëllime shkollore, për të mbrojtur të dhënat e fëmijëve. Kështu, për shembull, nëse thirret kryeministri ose ndonjë zyrtar tjetër për të shënuar fillimin e vitit shkollor në një shkollë dhe pastaj shfaqen fotografitë e fëmijëve me politikanin, atëherë kjo nuk përbën keqpërdorim”, shpjegon Bajramovska.



Por, nga Ambasada për Fëmijë “Megjashi” konsiderojnë se çdo paraqitje e zyrtarëve të lartë të shtetit apo drejtuesve të komunave në prani të fëmijëve paraqet fushatë, përkatësisht keqpërdorim të të drejtave të fëmijëve pavarësisht se për këtë kanë marrë deklaratë me shkrim nga prindërit:



“Ashtu si edhe viteve të mëhershme, me keqardhje konstatojmë se në vazhdimësi ndodh abuzimi i fëmijëve për shkak të veprimeve politike, akt ky që ndalohet me Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijëve, Konventën e OKB-së për të Drejtat e Fëmijës dhe deklaratën për Mbrojtjen e Fëmijëve nga manipulimi dhe abuzimi politik”.



Nga ana tjetër, Zhaneta Trajkovska, nga Instituti për Studime të Komunikimit, thotë për REL-in se fëmijët do të mbeten një vegël fitimprurëse për politikanët që nuk atakohen për veprimet e tyre nga opinion.



“Te ne ende zhvillohen debate rreth pranisë së fëmijëve në fotografitë e politikanëve që i shpërndajnë në rrjetet sociale për të promovuar aktivitetet e tyre. Për fat të keq, këtë e bën dhe një pjesë e mediave pa mjegulluar fytyrat e fëmijëve. Deri sa nuk vendoset një sistem i cili godet, thënë kushtimisht, xhepin e politikanëve ose kërkohet përgjegjësi nga ta nga ana e opinionit, ne do të shohim këtë lloj sjellje të zyrtarëve”, vlerëson Trajkovska.



Me gjithë reagimin e Ambasadës për Fëmijë dhe reagimeve sporadike të sektorit civil për shkak të keqpërdorimit të fëmijëve në fushatat e politikanëve, veçanërisht atyre zgjedhore, deri më tani asnjë rast nuk ka marrë epilog gjyqësor, sa i përket pranisë së fëmijëve në aktivitete e promovime të projekteve politike.