Kush është i dërguari i ri i DASH-it për Ballkanin Perëndimor?

Zëvendësambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Gabriel Escobar më 7 shtator do të marrë detyrën e Zëvendësndihmës Sekretarit për Çështje të Evropës dhe Euroazisë në Departamentin amerikan të Shtetit. Kështu kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë nga Ambasada e SHBA-së në Beograd. Ai po ashtu do të jetë edhe i dërguari i ri i Departamentit amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor. Escobar do të zëvendësojë në këtë post Matthew Palmerin. Çfarë do të thotë ky post, pse është i rëndësishëm për Ballkanin Perëndimor dhe me cilat sfida do të përballet Escobar? (Përgatiti: Bujar Tërstena)