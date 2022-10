Pas Prishtinës, Escobar do të vizitojë Beogradin

I dërguari i posaçëm i Uashingtonit për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, më 20 tetor do të takohet në Beograd me kryeministren serbe, Ana Bërnabiq, dhe presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq.

Siç është paralajmëruar, Escobar do të zhvillojë takim me Vuçiqin në Presidencën serbe në orën 09:30 të enjten, ndërkaq dy orë më vonë do të takohet me Bërnabiqin në Qeverinë serbe.

Pas këtyre takimeve nuk është paralajmëruar se do të ketë deklarata për media.

Më 19 tetor, Escobar vizitoi Prishtinën, ku përsëriti mbështetjen amerikane për anëtarësimin e Kosovës në institucionet euroatlantike.

Vizita e Escobarit në Kosovë vjen në kohën kur është raportuar se liderëve të Kosovës dhe Serbisë u është paraqitur një propozim nga Franca dhe Gjermania, që do të mund të ishte një kornizë e re për dialogun midis dy shteteve për arritjen e një marrëveshjeje ligjërisht të obligueshme për normalizimin e raporteve.

Sipas presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ky propozim konsiston në atë që shteti i tij të lejojë që Kosova të anëtarësohet në institucione dhe organizata ndërkombëtare, përfshirë Kombet e Bashkuara, në këmbim të anëtarësimit të shpejtë të Serbisë në BE.

Që nga viti 2011, Kosova dhe Serbia, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian zhvillojnë dialog për normalizimin e raporteve. Në kuadër të këtij procesi, deri më tani janë arritur më shumë se 30 marrëveshje, por shumica prej tyre nuk janë zbatuar në terren. Beogradi po ashtu ka organe të veta në komunat me shumicë serbe në Kosovë, organe që financohen nga buxheti i Serbisë.

Escobar viziton Prishtinën dhe Beogradin teksa më pak se dy javë kanë mbetur për serbët në Kosovë që të riregjistrojnë makinat e tyre nga targat e lëshuara nga Serbia, në ato RKS- Republika e Kosovës.

Këto janë kryesisht targa KM (Mitrovicë e Kosovës), që konsiderohen të paligjshme nga autoritetet në Kosovë. Makina me targa të tilla kryesisht qarkullojnë në komunat në veri të Kosovës.

Makinat e targa të lëshuara nga Serbia janë larguar nga përdorimi dhjetë vjet më parë në zonat ku jetojnë serbët në jug të Kosovës.

Më 31 korrik, me kërkesë të bashkësisë ndërkombëtare, Kosova shtyu për një muaj zbatimin e vendimit për riregjistrimin e targave të makinave, pasi serbët lokalë, në shenjë pakënaqësie ngritën barrikada në veri.

Qeveria e Kosovës ka deklaruar se nuk do të zgjatet afati për riregjistrim – që skadon më 31 tetor – dhe se nga 1 nëntori, makinat me targa serbe nuk do të mund të qarkullojnë në Kosovë.