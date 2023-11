Ndalen ndihmat jetike teksa Gaza ngel pa sisteme komunikimi

Associated Press

Sistemet e komunikimit në Rripin e Gazës kanë mbetur jashtë funksionit që nga e enjtja, teksa mungesa e karburanteve ka pamundësuar energjinë për operimin e internetit dhe të rrjeteve të telefonisë, duke i detyruar agjencitë e ndihmave që të ndalin dërgesat ndërkufitare të furnizimeve humanitare, teksa kanë paralajmëruar se njerëzit së shpejti mund të vdesin nga uria.

Izraeli është futur më thellë në Qytetin e Gazës, ndërsa trupat e tij kanë kërkuar nëpër spitalin më të madh të Gazës, Shifa, për gjurmë të një qendre komanduese të grupit radikal palestinez, Hamas – i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian – që ushtria izraelite pohon se ndodhej nën ndërtesë.

Ajo ka publikuar pamje që ka thënë se shfaqin hyrjen e një tuneli, si dhe një grumbull armësh të gjetura në një kamion brenda spitalit, por jo edhe dëshmi për qendrën komanduese, që Hamasi dhe stafi i Shifas kanë mohuar se ekziston.

Lufta, tani në javën e saj të gjashtë, është nxitur nga sulmi i 7 tetorit që luftëtarët e Hamasit e kryen në jug të Izraelit, në të cilin sulmuesit e grupit palestinez vranë mbi 1.200 persona, kryesisht civilë, dhe morën peng rreth 240 burra, gra e fëmijë.

Gaza tani po pranon vetëm 10 për qind të furnizimeve të nevojshme ushqimore në ditë, ndërsa dehidrimi dhe uria po rriten, teksa gati të gjithë nga 2.3 milionë banorët e territorit kanë nevojë për ushqim, ka thënë Abeer Etefa, zëdhënëse rajonale për Lindjen e Mesme e Programit Botëror të Ushqimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.

“Njerëzit po përballen me rrezikun e afërt të vdekjes nga uria”, është shprehur ajo nga Kajro.

Teksa pak kamionë po futen në Gazë, ndërsa karburantet për shpërndarjen e ushqimit po mungojnë, “nuk ka mënyrë për t’i përmbushur nevojat aktuale të urisë”, ka thënë Etefa, të enjten.

“Sistemet ekzistuese të ushqimit në Gazë praktikisht po përballen me kolaps”.

Rënia nga sistemi e rrjetit të komunikimeve, që është kritik për koordinimin e dërgesave të ndihmave, nënkupton përkeqësim të mëtejmë të gjendjes. Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë, UNRWA, ka thënë se asnjë dërgesë ndihmash nuk mund të futet të premten në jugun e Gazës nga Egjipti.

“Kemi parë se si karburantet, dhe ushqimi, dhe uji, dhe ndihma humanitare përdoren si armë lufte”, është shprehur zëdhënësja e agjencisë, Juliette Touma.

Karburantet nevojiten për gjeneratorët që mbajnë në funksion sistemet e komunikimit urgjent, spitalet, fabrikat e shkripëzimit të ujit dhe infrastrukturën tjetër kritike në Gazë.

Izraeli ka ndaluar dërgesat e karburanteve në Gazë që nga fillimi i luftës, por ka lejuar një dërgesë të kufizuar për UNRWA-në më parë këtë javë, që të përdoret për kamionët që bëjnë dërgesa të ushqimit, pasi rezervuari i karburanteve i agjencisë u shter.

Touma ka thënë se është “e tmerrshme se si agjencitë humanitare po detyrohen të lusin për karburante”.

Pas sulmit të befasishëm nga Hamasi, Izraeli është kundërpërgjigjur me një fushatë disajavore të sulmeve ajrore dhe me një sulm tokësor në Gazën veriore, duke u zotuar se do ta largojë Hamasin nga pushteti dhe do t’i shtypë kapacitetet e tij ushtarake.

Të premten, ushtria ka thënë se ka gjetur trupin e pajetë të një tjetër personi të rrëmbyer nga Hamasi, duke e identifikuar atë si ushtaren Noa Marciano. Sikurse trupi i pajetë i një tjetër pengu që u gjet të enjten, 65-vjeçares Yehudit Weiss, kufoma e Marcianos u nxor nga një ndërtesë afër spitalit Shifa, ka pohuar ushtria izraelite.

Katër pengje, të marra gjatë sulmit fillestar të Hamasit ndaj Izraelit, tani janë konfirmuar të vdekur, përderisa katër të tjerë janë liruar dhe një është shpëtuar.

Mbi 11.470 palestinezë janë vrarë, dy tretat e të cilëve ishin gra dhe të mitur, sipas autoriteteve shëndetësore palestineze. Afër 2.700 të tjerë janë raportuar të zhdukur, dhe besohet të jenë nën rrënoja. Shifra zyrtare nuk bën dallimin ndërmjet civilëve dhe luftëtarëve të vdekur të Hamasit, ndërsa Izraeli thotë se ka vrarë mijëra pjesëtarë të grupit ekstremist palestinez.

Armë, por jo tunele

Trupat e Izraelit kanë bastisur spitalin Shifa të mërkurën, dhe po vazhdojnë të kontrollojnë kompleksin. Ministria e Shëndetësisë në Gazën e qeverisur nga Hamasi ka thënë se trupat kanë kërkuar në katet nëntokësore të spitalit, të enjten, dhe kanë arrestuar punëtorët teknikë që menaxhojnë pajisjet e tij.

Izraeli po përballet me trysni gjithnjë e më të madhe për të dhënë prova për të mbështetur pohimin e tij se Hamasi ka ngritur qendrën e tij kryesore komanduese brenda dhe përfund spitalit, i cili ka disa ndërtesa mbi një zonë të përbërë prej disa blloqesh banimi. Deri më tani, ushtria izraelite ka shfaqur kryesisht fotografi të grumbujve të armëve, të cilat ka pohuar se janë gjetur nga ushtarët e saj në spital.

Të enjten, ushtria izraelite publikoi pamje të një vrime në oborrin e spitalit, që sipas saj ishte hyrje e një tuneli. Ajo, po ashtu, shfaqi disa pushkë automatike, granata dhe municione, të cilat tha se janë gjetur në një kamion në oborr. Pohimet izraelite nuk ka qenë e mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur.

Për vite me radhë, Izraeli e ka paraqitur spitalin si vend i një shtabi të rëndësishëm të Hamasit, ndërsa në javët e fundit ka publikuar harta satelitore të cilat kanë specifikuar ndërtesa specifike si qendër komanduese apo komplekse nëntokësore. Izraeli ka publikuar edhe një animacion kompjuterik që mëton të paraqesë një rrjet nëntokësor të rrugëve dhe dhomave të mbushura me armë dhe fuçi karburantesh. Inteligjenca e Shteteve të Bashkuara të Amerikës i ka mbështetur pohimet izraelite.

Pohimet janë pjesë e akuzave të gjera të Izraelit se Hamasi i shfrytëzon palestinezët si mburoja njerëzore nëpër Rripin e Gazës, që, sipas zyrtarëve izraelitë, ka ndikuar që të ketë numër të madh të viktimave civile gjatë javëve të bombardimeve.

Drejt jugut

Forcat izraelite kanë vazhduar të operojnë edhe gjatë natës, në orët e hershme të së premtes, në veriun e Rripit të Gazës, dhe kanë thënë se janë duke e konsoliduar kontrollin e zonës.

“Ne jemi afër shkatërrimit të sistemit ushtarak që ka qenë i pranishëm në veriun e Rripit të Gazës”, ka thënë gjenerallejtënant Herz Halevi, të enjten.

Ai ka shtuar se përderisa “mbetet ende punë për t’u bërë” në veri, gjithnjë e më shumë vende do të vihen në shënjestër në luftën kundër Hamasit, “për të eliminuar sistematikisht oficerët komandues dhe luftëtarët, dhe për të çrrënjosur infrastrukturën e tyre”.

Forcat izraelite kanë lëshuar fletëpalosje në pasditen e së mërkurës, për t’i porositur palestinezët që të evakuohen nga zonat në lindje të qytezës jugore të Han Junisit. Fletëpalosje të ngjashme janë lëshuar mbi Gazën veriore prej javësh, para operacionit tokësor.

Shumica e popullsisë së Gazës jeton në jug, përfshirë qindra mijëra që kanë dëgjuar thirrjet e Izraleit për t’u evakuuar drejt veriut, për të mos u gjendur mes ofensivës së saj tokësore. Afër 1.5 milion njerëz të zhvendosur nga shtëpitë e tyre janë strehuar në vendstrehime të OKB-së, apo në shtëpi me familje të tjera.

Nëse ofensiva vazhdon drejt jugut, nuk është e qartë se ku do të shkonin refugjatët, teksa Egjipti refuzon të lejojë një zhvendosje masive në territorin e tij. Ushtria izraelite u ka bërë thirrje njerëzve që të largohen në një “zonë të sigurt” në Mavasi, një qytezë bregdetare në Mesdhe, me madhësi prej disa kilometrash katrorë, ku mund të dërgoheshin ndihma humanitare.

Krerët e 18 agjencive të OKB-së dhe të organizatave humanitare ndërkombëtare të enjten e kanë hedhur poshtë propozimin për zonën e sigurt, duke thënë se vendosja e civilëve në një zonë përderisa armiqësitë po vazhdojnë është shumë e rrezikshme. Ata kanë bërë thirrje për armëpushim dhe për futje të papenguar të ndihmave humanitare dhe të karburanteve për popullatën e Gazës.

Përgatiti: Trim Haliti