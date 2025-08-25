Ndërlidhjet

Protesta në Izrael dhe në mbarë botën, kërkohet ndërprerja e luftës në Gazë

  • AFP
  • AP
  • Reuters

Mijëra australianë iu bashkuan tubimeve propalestineze më 24 gusht, në një kohë kur marrëdhëniet mes Izraelit dhe Australisë janë të tensionuara pas vendimit të qeverisë së qendrës së majtë për të njohur shtetin palestinez.

Grupi i Veprimit Palestinez njoftoi se në mbarë Australinë janë mbajtur mbi 40 protesta, përfshirë tubime masive në qytetet kryesore si Sidnei, Brisbane dhe Melburn.

Protesta janë zhvilluar edhe në qytete të tjera në mbarë botën, nga Turqia deri në Senegal, Danimarkë dhe Greqi, ku është kërkuar nga Izraeli të ndalë luftën në Gazë.

Ndërkohë, edhe brenda vetë Izraelit, protestuesit gjatë fundjavës i kërkuan kryeministrit Benjamin Netanyahu të përfundojë operacionet në Gazë dhe të kthejë pengjet në shtëpi.

Nëpërmjet pankartave, ata paralajmëruan se vazhdimi i operacioneve vetëm sa rrezikon jetën e pengjeve të mbetura, të cilat mbahen nga Hamasi – organizata palestineze që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian e konsiderojnë terroriste – që prej sulmit të 7 tetorit 2023 ndaj Izraelit, pas të cilit Izraeli nisi luftën në Gazë.

Demonstruesit në një tubim propalestinez kundër veprimeve të Izraelit dhe mungesës së vazhdueshme të ushqimit në Rripin e Gazës – që Organizata e Kombeve të Bashkuara e ka shpallur zyrtarisht si uri – gjatë protestës në Melburn, Australi, më 24 gusht 2025.Në pankarta shkruhej: “Uria e foshnjave është krim lufte”.
Në pankarta shkruhej: “Uria e foshnjave është krim lufte”.
2 Demonstrata në Melburn, Australi, më 24 gusht 2025.
Një aktivist propalestinez mban një pankartë me fotografinë e gazetarit të Al Jazeera-s, Anas al-Sharif, i cili u vra në një sulm izraelit në Gazë, gjatë një proteste në Bandung, më 24 gusht 2025.Gjatë operacioneve izraelite kanë humbur jetën edhe shumë gazetarë, ndërsa organizatat e gazetarëve po ashtu kanë kërkuar që dhuna në Gazë të ndalet.
Gjatë operacioneve izraelite kanë humbur jetën edhe shumë gazetarë, ndërsa organizatat e gazetarëve po ashtu kanë kërkuar që dhuna në Gazë të ndalet.
Njëkohësisht, në Izrael u mbajtën demonstrata kundër qeverisë së kryeministrit Benjamin Netanyahu në Tel Aviv. Një performancë gjatë protestës më 23 gusht 2025.
Një performancë gjatë protestës më 23 gusht 2025.

