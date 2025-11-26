Ndërlidhjet

Gazetaret e REL-it shpërblehen me çmim nga BE-ja për gazetari hulumtuese

Gazetaret e Radios Evropa e Lirë, Sandra Cvektoviq (e dyta majtas) dhe Doruntina Baliu e pranojnë çmimin për gazetari hulumtuesi nga ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Aivo Orav, Prishtinë, 26 nëntor.
Bashkimi Evropian në Kosovë i ka shpërblyer gazetaret e Radios Evropa e Lirë me një çmim për gazetari hulumtuese, gjatë një ceremonie të mërkurën në Prishtinë.

Gazetaret Sandra Cvektoviq dhe Doruntina Baliu fituan vendin e tretë për gazetari hulumtuese për vitin 2025, të cilin e ndanë me Saranda Ramajn e Koha.net.

Cvektoviq dhe Baliu u shpërblyen për shkrimin e tyre me titullin, “Shitblerje të dyshimta e uzurpime - Lufta e pasuksesshme për kthimin e pronave në Kosovë”, i botuar në prill 2024.

Në hulumtimin e tyre, ato sjellin rrëfimet e serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës për luftën e pasuksesshme për t’i kthyer pronat e tyre të humbura menjëherë pas luftës së viteve 1998-’99 në vend.

Gazetaret e Radios Evropa e Lirë, Sandra Cvetkoviq (majtas) dhe Doruntina Baliu, gjatë fjalimit pasi u shpërblyen nga Bashkimi Evropian për gazetari hulumtuese.
Ndërkohë, çmimin kryesor për gazetari hulumtuesi për vitin 2025 e mori Ardiana Thaçi nga Klan Kosova.

Besian Beha i portalit Nacionale zuri vendin e dytë.

Çmimet e BE-së për gazetari hulumtuese 2025 ishin pjesë e projektit “Forcimi i Gazetarisë Cilësore në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi II”, dhe shënuan vitin përfundimtar të iniciativës.

