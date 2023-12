Gjendet në Shkup trupi i pajetë i 14-vjeçares së zhdukur një javë më parë, ndalohen tre të dyshuar

Policia dhe prokuroria maqedonase kanë njoftuar të dielën në mbrëmje se kanë gjetur trupin e pajetë të Vanja Gjorçevskas, vajzës 14-vjeçare e cila ishte zhdukur një javë më parë në Shkup.

Për këtë ngjarje, që ka trondituar opinionin në Maqedoninë e Veriut, dyshohen pesë persona, tre prej të cilëve janë arrestuar nga policia dhe janë dërguar në Gjykatën Penale, e cila, së bashku me Ministrinë e Punëve të Brendshme, do të dalë me informacione të detajuara sot.

Nga prokuroria e Shkupit kanë bërë të ditur se, lidhur me këtë rast, në pyetje po merret edhe babai i vajzës së vrarë, pa dhënë detaje mbi përfshirjen e mundshme të tij në këtë ngjarje.

Organet e ndjekjes kanë njoftuar për gjetjen edhe të një trupi tjetër të pajetë në Veleshtë, që besohet të jetë ekzekutuar ditën e njëjtë me 14-vjeçaren.

Policia dhe Prokuroria thonë se të dyja rastet kanë lidhshmëri, apo janë kryer nga autorët e njëjtë.

“Pas masave dhe aktiviteteve të gjithanshme të ndërmarra nga zyrtarët policorë nga Sektori i Punëve të Brendshme në Shkup, më 3 dhjetor trupi i pajetë i të miturës V.G. e cila ishte raportuar e zhdukur më 27.11.2023, është gjetur në rrethinën e Shkupit, ndërsa në afërsi të Veleshtës, është gjetur edhe trupi i pajetë i P.Zh. (74 vjeç) nga Velesi, i cili ishte raportuar i zhdukur më 24.11.2023. Në lidhje me të dyja rastet dyshohen pesë persona, tre prej të cilëve janë ndaluar, një është jashtë shtetit dhe një tjetër po merret në pyetje“, thuhet në njoftimin e prokurorisë maqedonase.

Sipas organeve policore dhe prokurorisë, motivi për kryerjen e vrasjeve besohet të jetë “përfitimi material“.

Paraprakisht, në lidhje me veprat penale është gjetur një automjet i djegur, i tipit Citroen, dhe pas ekspertizës janë siguruar prova materiale për përfshirjen e personave të ndaluar, për të cilat pas dokumentimit të plotë të rasteve, do të bëhet kallëzimi përkatës penal në koordinim me Prokurorin Publik.