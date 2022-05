Lambrecht: Shpresoj që dialogu të marrë dinamikë të re

Ministrja gjermane e Mbrojtjes, Christine Lambrecht, ka thënë të enjten, 5 maj, në Prishtinë se Gjermania mbështet aspiratat e Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe NATO.

Në një konferencë për media, pas takimit që ka pasur me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, ajo ka thënë se Gjermania do të vazhdojë të ofrojë trajnime për Forcën e Sigurisë së Kosovës, dhe se forcat gjermane do të vazhdojnë të jenë prezente në Kosovë, në kuadër të misionit të NATO-s në këtë vend, KFOR.

Por, për përafrim me BE-në, ajo ka përmendur marrjen e disa hapave që i ka konsideruar të rëndësishëm, duke përfshirë dialogun e Kosovës me Serbinë.

“Shpresoj që ky proces të marrë një dinamikë të re dhe shpresoj që do të ketë vendime të mira më 13 maj në Bruksel. Hapat e parë do të mund të ishin për njohjen reciproke të dokumenteve dhe ky do të ishte një sinjal i mirë”.

Kurti, në anën tjetër, është shprehur optimist se mund të ketë diçka konkrete më 13 maj.

“Më 13 maj, unë shpresoj që përfundimisht do t’i kemi marrëveshjet për zgjidhje reciproke për targat, edhe për çështjen e mospagesës së energjisë në veri të Kosovës, e po ashtu edhe për nevojën për të përshpejtuar çështjen e zbardhjes së fatit të të pagjeturave, të të zhdukurve me dhunë”.

Kurti ka thënë se për këto tema ka biseduar një ditë më parë, 4 maj, me presidentin serb, Aleksandar Vuçiq, në një darkë joformale në Berlin, në të cilin ka qenë i pranishëm edhe i dërguari i BE-së për dialog, Mirosllav Lajçak.

“Unë besoj që dialogu i Kosovës me Serbinë, i lehtësuar nga Bashkimi Evropian, duhet të zhvillohet brenda vlerave të BE-së, të ketë karakter transformues, edhe Kosova edhe Serbia, me qytetarët e tyre, të përfitojnë dhe t’i afrohemi anëtarësimit në BE. Ky dialog duhet të rezultojë me marrëveshje, por kjo marrëveshje duhet ta ketë njohjen reciproke në qendër. Nuk mund të them që njohja reciproke të jetë elementi i vetëm, por duhet të jetë në qendër”.

Edhe kanceri gjerman, Olaf Scholz, ka thënë më 4 maj se njohja është pjesë e dialogut dhe do të duhet të përfshihet në marrëveshjen përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë.

I pyetur për kompromiset, Kurti përmendur palën serbe.

“Kërkesa për kompromise në kushtet kur (v.j. presidenti serb, Aleksandar Vuçiq) thotë se asnjëherë nuk do ta njohë Kosovën, teksa nuk distancohet as nga (Sllobodan) Millosheviqi, as nga (Vladimir) Putini, nuk është kërkesë për zgjidhje”.

Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësim të BE-së, ka nisur më 2011.

Më 13 maj në Bruksel do të zhvillohet takimi i radhës mes Kosovës dhe Serbisë, në nivel të kryenegociatorëve, përkatësisht mes Besnik Bislimit dhe Petar Petkoviqit.

Pritet që në këtë takim të vazhdojnë diskutimet për çështjen e targave të veturave, për të cilën palët nuk janë marrë vesh në takimin e fundit në Bruksel.

Marrëveshja e përkohshme për targat parasheh mbulimin me letra ngjitëse të simboleve shtetërore në targat e makinave të Kosovës dhe Serbisë kur ato kalojnë në territorin e njëra-tjetrës.

Kjo marrëveshje, e arritur më 30 shtator të vitit të kaluar në Bruksel, ka dalë pas disa ditësh trazira në veri të Kosovës, ku disa serbë lokalë kanë bllokuar rrugët, për të kundërshtuar vendimin e atëhershëm të Qeverisë së Kosovës për masa reciprociteti kundër Serbisë.

Me ato masa, makinat me targa të Serbisë, me të hyrë në territorin e Kosovës, është dashur të vendosin targa të përkohshme - ngjashëm siç kanë vepruar shoferët e makinave me targa të Kosovës kur kanë hyrë në Serbi.