Gjermania arreston pjesëtarë të dyshuar të Hamasit që besohet se synonin institucione hebraike

Autoritetet gjermane i kanë arrestuar tre të dyshuar si operativë të huaj të Hamasit, për të cilët besojnë se po përgatiteshin për një akt të rëndë dhune në Gjermani, thanë prokurorët të mërkurën.
Hamasi është grup palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian.
Sipas prokurorëve, tre burrat dyshohet se ishin të përfshirë, të paktën nga vera e këtij viti, në sigurimin e armëve të zjarrit dhe municioneve për Hamasin, me qëllim përdorimin e tyre në atentate ndaj institucioneve izraelite ose hebraike në Gjermani.
“Gjatë arrestimeve të sotme, u gjetën armë të ndryshme, përfshirë një pushkë automatike AK-47 dhe disa pistoleta, si dhe një sasi e konsiderueshme municionesh”, thuhet në një deklaratë të prokurorëve federalë.
Që të tre të dyshuarit, të identifikuar sipas ligjeve gjermane për privatësinë vetëm si shtetasi gjerman Abed Al G., Wael F. M., i lindur në Liban, dhe shtetasi gjerman Ahmad I. - u arrestuan në Berlin.
Në shkurt, katër anëtarë të Hamasit të dyshuar për planifikimin e sulmeve ndaj institucioneve hebraike në Evropë dolën në gjyq në Berlin, në atë që prokurorët e përshkruan si procesi i parë gjyqësor ndaj militantëve të grupit islamik në Gjermani.
Gazeta gjermane Der Spiegel raportoi se hetuesit kundër terrorizmit vunë re se të akuzuarit u takuan të mërkurën në Berlin për dorëzimin e armëve, para se forcat operacionale të ndërhynin dhe të zbulonin armë funksionale.