Kryediplomati gjerman: Kina po bëhet gjithnjë e më agresive

Ministri i Jashtëm i Gjermanisë kritikoi Kinën për kërcënime e saj të vazhdueshme për “ndryshimin e njëanshëm” të kufijve në rajonin e Azi-Paqësorit, duke thënë se Pekini po bëhet “gjithnjë e më agresiv”.
“Kina kërcënon vazhdimisht, pak a shumë haptazi, për ndryshimin e njëanshëm të status quo-së dhe zhvendosjes së kufijve në favor të saj”, tha ministri Johann Wadephul gjatë qëndrimit në Japoni, duke përmendur sjelljen e Kinës në Ngushticën e Tajvanit dhe në Detin Lindor dhe Detin Jugor të Kinës.
“Çdo përshkallëzim në këtë qendër të ndjeshme të tregtisë ndërkombëtare do të kishte pasoja serioze për sigurinë globale dhe ekonominë botërore”, shtoi Wadephul pas bisedimeve me homologun japonez, Takeshi Iwaya.
Në një deklaratë të lëshuar të dielën para vizitës së Wadephulit në Japoni – dhe më pas në Indonezi – u tha se Kina “gjithnjë e më shumë po imponon supermacinë e saj rajonale dhe, duke e bërë këtë, po vë në dyshim parimet e të drejtës ndërkombëtare”.
“Sjellja gjithnjë e më agresive e Kinës në Ngushticën e Tajvanit dhe në Detin Lindor dhe Detin Jugor të Kinës ka po ashtu implikime për ne në Evropë: parimet fundamentale të bashkëjetesës sonë globale janë në rrezik”, citohet të ketë thënë Wadephul.
Ndërkaq, në një deklaratë të përbashkët në Tokio, Wadephul po ashtu kritikoi “mbështetjen që i jep Kina makinerisë së luftës së Rusisë” në Ukrainë.
“Pa të, lufta e agresionit ndaj Ukrainës nuk do të ishte e mundur. Kina është furnizuesja më e madhe e Rusisë për mallra me përdorim të dyfishtë dhe klientja më e mirë e saj për naftën dhe gazin”, u shpreh Wadephul.
Ai po ashtu deklaroi – para bisedimeve të planifikuara mes presidentit amerikan, Donald Trump, dhe atij ukrainas, Volodymyr Zelensky, dhe udhëheqësve evropianë – se garancitë e sigurisë për Kievin “janë thelbësore”.
Samiti i Trumpit të premten me homologun rus, Vladimir Putin, në Alaskë e bënë “të qartë se për një paqe të drejtë dhe afatgjatë, Moska duhet të veprojë. Derisa të ndodhë kjo, presioni ndaj Rusisë duhet të rritet, përfshirë edhe përmes rritjes së ndihmës për Ukrainën”, tha Wadephul.
Ai tha se bisedimet që mbahen të hënën në Uashington kanë të bëjnë me përcaktimin “e elementeve për një zgjidhje të negociuar për rrugën drejt paqes së drejtë për Ukrainën”.
“Garancitë e forta të sigurisë janë thelbësore për këtë. Sepse Ukraina duhet të jetë në gjendje të mbrojë veten edhe pas një armëpushimi dhe marrëveshjeje paqeje”.