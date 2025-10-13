Shefi i inteligjencës gjermane: Rusia nuk heziton të përfshihet në konfrontim ushtarak

Shefi i inteligjencës të Gjermanisë paralajmëroi se Rusia paraqet kërcënim të drejtpërdrejtë dhe se “paqja e tensionuar” në Bashkimin Evropian mund të shpërthejë në çdo moment në një “përplasje të nxehtë”.
Martin Jaeger, kreu i shërbimit BND të spiunazhit, u tha ligjvënësve se Rusia është e vendosur që të zgjerojë “sferën e saj të ndikimit më në perëndim drejt Evropës”.
“Për të arritur këtë qëllim, Rusia nuk do të hezitojë të përballet drejtpërdrejt ushtarakisht me NATO-n nëse është e nevojshme”, tha Jaeger gjatë një konference me ligjvënësit në Berlin.
Së bashku me Jeagerin ishin edhe udhëheqësit e shërbimeve të inteligjencës së brendshme dhe ushtarake të Gjermanisë.
Edhe pse ata përmendën kërcënime të tjera, si ekstremizmi politik dhe fetar, ishte Rusia ajo që mbizotëroi në deklarimet e tyre.
Jaeger tha se Gjermania është “caku numër një i Rusisë në Evropë”, duke pasur parasysh se është ekonomia më e madhe e BE-së dhe luan një “rol udhëheqës në mbështetjen e Ukrainës”.
Paralajmërimet vijnë pas një serie incidentesh në Bashkimin Evropian, përfshirë inkursionin e dronëve rusë në Poloni dhe shkeljen e hapësirës ajrore të Estonisë nga avionë luftarakë rusë.
Në Gjermani, Rusia dyshohet se qëndron pas një sërë inkursionesh me dronë së fundi, përfshirë edhe incidente që ndërprerë operimin në Aeroportin e Munihut.
Autoritetet gjermane gjithashtu dyshojnë se Rusia po zhvillon fushata sabotimi dhe dezinformimi.
Jaeger, i cili më parë ka shërbyer si ambasador i Gjermanisë në Kiev, argumentoi se ambiciet dhe agresioni i Rusisë nuk kufizohen vetëm në luftën në Ukrainë.
“Ne nuk duhet të rrimë duarkryq dhe të supozojmë se një sulm i mundshëm rus do të ndodhë më herët se viti 2029”, tha Jaeger, duke iu referuar një vlerësimi të mëparshëm të inteligjencës gjermane. “Ne jemi tashmë nën zjarr sot”.
“Mjetet që përdor Moska janë të njohura – përpjekje për manipulim të zgjedhjeve dhe opinionit publik, propagandë, provokime, dezinformim, spiunazh, sabotim, shkelje të hapësirës ajrore nga dronë dhe avionë luftarakë, vrasje me pagesë, përndjekja e figurave të opozitës që jetojnë jashtë vendit”, shtoi ai.
Sinan Selen, udhëheqës i shërbimit gjerman të inteligjencës së brendshme (BfV), tha se incidentet e fundit me dronë nënvizojnë “kërcënimin hibrid” të mundshëm për Gjermaninë dhe aleatët e saj evropianë.
“Rusia po ndjek me agresivitet ambiciet e saj politike ndaj Gjermanisë, BE-së dhe aleatëve të saj perëndimorë”, tha Selen, i cili përshkroi sjelljen e Rusisë si “gjithnjë e më përshkallëzuese”.
Përballë rritjes së kërcënimit rus, shërbimet e inteligjencës gjermane po përpiqen të përshtaten me realitetin e ri. Ligjvënësit gjermanë po përgatisin një rishikim të legjislacionit që rregullon shërbimet sekrete, për t’u dhënë atyre kapacitete që do të ishin më të përshtatshme për t’u përballur me kërcënimet.