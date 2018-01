Mbi 35 mijë amendamente bllokojnë zyrtarizimin e shqipes

Partia e ish-kryeministrit të Maqedonisë, Nikolla Gruevski, VMRO-DPMNE është kthyer në Kuvend pas një pauze prej dy muajve, duke parashtruar mbi 35 mijë amendamente për Ligjin mbi përdorimin egjuhëve. Ky ligj ishte miratuar paraprakisht nga Kuvendi i Maqedonisë, por më pas ai nuk ishte nënshkruar nga presidenti Gjorge Ivanov.

Me këtë ligj, ishte parashikuar një shtrirje më e gjerë e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në institucionet e pushtetit vendor dhe atij qendror.

Por, me këtë ligj nuk po pajtohet VMRO-DPMNE, e cila së fundit dërgoi në Kuvend 35 mijë amendamente, veprim ky që po cilësohet si bllokues i punës së këtij institucioni.

Nga kjo parti politike kanë theksuar se me dërgimin e mbi 35 mijë amendamenteve, nuk synohet bllokimi i Kuvendit dhe as të punohet kundër interesave të shqiptarëve. Por, siç thuhet, po punohet në harmonizimin e ligjit në fjalë me Kushtetutën e Maqedonisë.

“Ligji është sjellë në procedurë shumë jotransparente, pa konsultime me ekspertë. Nuk janë bërë konsultime me grupet më të vogla etnike dhe ajo që është më e rëndësishme, pa të drejtë, Ligjit të gjuhëve i është vendosur shenja evropiane, që të shmanget debati rreth tij”, ka theksuar deputeti i VMRO-DPMNE-së, Ilia Dimovski.

Ai njëherësh ka nënvizuar se nëse për shumicën parlamentare janë të rëndësishme reformat dhe integrimi, atëherë Talat Xhaferi si kryetar i Kuvendit duhet të ndryshojë dinamikën dhe rendin e ditës së seancave parlamentare, dhe të heq Ligjin e gjuhëve dhe të vendos ligjet që nevojiten për realizimin e reformave sipas planit të Qeverisë të njohur si plani 3-6-9.

"Me sa di , ligji për përdorimin e gjuhëve nuk është më prioritet, dhe këtë e tha edhe eurokomesari Han", ka thënë Dimovski

Gjatë ditës kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev i ka bërë thirrje VMRO-DPMNE-së si parti opozitare që të jetë syçelë, të heq dorë nga amendamentet dhe të mos e bllokojë punën e Kuvendit, tani kur Maqedonia ka gjasa reale për fillimin e negociatave për anëtarësim në NATO.

“Unë jam Zoran Zaev, ai që udhëheq luftën për liri dhe demokraci. Demokracia për ne paraqet imperativ. Secili nga opozita ka të drejtë të dorëzojë amendamente dhe kjo duhet respektuar, por njëkohësisht duhet pasur parasysh se përmes kësaj të drejte bllokohet puna e Kuvendit“, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë.

Ndërkaq, zëvendëskryeministri për çështje të integrimeve, Bujar Osmani vlerëson se VMRO-DPMNE si parti opozitare, duke propozuar mbi 35 mijë amendamente për Ligjin e gjuhëve, humbet shansin historik për të dëshmuar se kjo parti ka ndryshuar qasjen ndaj shqiptarëve.

Osmani është shprehur i bindur se Ligji i gjuhëve do të miratohet shumë shpejt, por siç është shprehur ai, në memorien e qytetarëve do të mbetet kundërshtimi i një partie politike, përkatësisht i VMRO-DPMNE-së.

“VMRO-DPMNE kishte një mundësi të shkëlqyer që të ketë një qasje sensitive ndaj çështjes shumë të ndjeshme, sepse në asnjë mënyrë avancimi i përdorimit të gjuhës shqipe në institucione nuk e rrezikon të drejtat e qytetarëve të tjerë, dhe aq më pak e kërcënon karakterin unitar të shtetit”, ka thënë Osmani.

“Sa më shumë që do t’i afrohemi mundësisë për t`u integruar në NATO dhe BE, aq më shumë do të ketë përpjekje për ta ngadalësuar këtë proces, qoftë nga forcat e brendshme qoftë nga forca jokonstruktive rajonale, qoftë dhe nga forcat më të larta gjeopolitike. Por, ne jemi të vendosur që t`i tejkalojmë këto sfida dhe nuk do të lejojmë që asnjë pengesë në këtë përpjekjen tonë historike, në përpjekjen e kësaj gjenerate për ta bërë vendin pjesë të BE-së dhe NATO-s”, ka thënë tutje Osmani.

Kurse, kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Zijadin Sela i cili njëherësh është deputet, i ka bërë thirrje VMRO-DPMNE-së që të heq dorë nga amendamentet, duke nënvizuar se me këtë ligj nuk plotësohen tërësisht kërkesat e shqiptarëve, por krijohet mundësi që të realizojnë një të drejtë të mohuar.

Sela ka shprehur vërejtjet e tij edhe rreth emërimit të Ligjit të gjuhëve.

“Për ne është e papranueshme termi ‘përdorimi i gjuhës që e flasin 20 për qind e qytetarëve’. Askush nuk ka të drejtë që të shpik definicione për gjuhën tonë, ashtu siç reagojnë maqedonasit për çështjen emrit. Ajo është gjuha shqipe dhe ashtu duhet që të qëndrojë”, ka theksuar Zijadin Sela.

Para Kuvendit të Maqedonisë kanë protestuar përfaqësues të shoqatave të ndryshme maqedonase, siç kanë thënë, kundër miratimit të Ligjit të gjuhëve si dhe zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, që parasheh ndryshimin e Kushtetutës.

Ndryshe, Ligji për përdorimin e gjuhëve mori vizë me 69 vota nga Parlamenti më 11 janar, në mungesë të deputetëve të VMRO-DPMNE-së, por i njëjti është kthyer sërish në Parlament, pasi nuk u dekretua nga presidenti i Maqedonisë, Gjorge Ivanov.