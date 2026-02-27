Ndërlidhjet

Rajonet
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit
Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, gjatë paraqitjes para Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë më 9 nëntor 2020.
Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, gjatë paraqitjes para Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë më 9 nëntor 2020.
Lajme

Drejtpërdrejt Sot deklaratat hyrëse në rastin ndaj Thaçit, Smakajt, Kilajt, Fazliut dhe Kuçit për pengim të drejtësisë

  • Në Gjykatën Speciale sot mbahen deklaratat hyrëse në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit.
  • Të pesë të akuzuarit në rastin për pengim të drejtësisë janë deklaruar të pafajshëm.
  • Aktakuza pretendon se nga prilli deri në nëntor 2023 ata kanë ndikuar në çështjen gjyqësore ndaj Thaçit, dhe tre ish-eprorëve të tjerë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
  • Pas deklaratave hyrëse, Prokuroria do të nisë paraqitjen e provave të saj.
Postim i ri
08:03

Mirëmëngjesi të nderuar lexues,

Sot në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë do të shpalosen deklaratat hyrëse në rastin kundër Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit, të cilët akuzohen për pengim të drejtësisë.

Seanca do të nisë në orën 09:30 dhe si rëndom ajo transmetohet me 45 minuta vonesë.

Sipas aktakuzës, ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, dyshohet se ka bashkërenduar “tri grupe të veçanta” së bashku me Kilajn, Kuçin dhe Fazliun për të ndikuar në dëshmitë e dëshmitarëve të Prokurorisë së Specializuar në rastin kundër tij dhe ish-eprorëve të tjerë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi, që akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzit. Gjykimi për krime lufte është përmbyllur dhe tani çështja është në dorën e trupit gjykues.

Pas deklaratave hapëse, Zyra e Prokurorit të Specializuar do të nisë me paraqitjen e provave për rastin e pengimit të drejtësisë.

Radio Evropa e Lirë do të përcjellë në kohë reale zhvillimet gjatë ditës së sotme në Hagë të Holandës.

Qëndroni me ne!

XS
SM
MD
LG