Sot në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë do të shpalosen deklaratat hyrëse në rastin kundër Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit, të cilët akuzohen për pengim të drejtësisë.
Seanca do të nisë në orën 09:30 dhe si rëndom ajo transmetohet me 45 minuta vonesë.
Sipas aktakuzës, ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, dyshohet se ka bashkërenduar “tri grupe të veçanta” së bashku me Kilajn, Kuçin dhe Fazliun për të ndikuar në dëshmitë e dëshmitarëve të Prokurorisë së Specializuar në rastin kundër tij dhe ish-eprorëve të tjerë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi, që akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzit. Gjykimi për krime lufte është përmbyllur dhe tani çështja është në dorën e trupit gjykues.
Pas deklaratave hapëse, Zyra e Prokurorit të Specializuar do të nisë me paraqitjen e provave për rastin e pengimit të drejtësisë.
Radio Evropa e Lirë do të përcjellë në kohë reale zhvillimet gjatë ditës së sotme në Hagë të Holandës.
