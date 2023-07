2 Panairi organizohet nga EcoKosWomen me mbështetjen e Projektit SIRED nga Caritas-i Zviceran, i cili financohet nga Agjencia Austriake për Zhvillim (ADC), Komuna e Prishtinës dhe tetë komuna të tjera, në bashkëpunim me projektin SUNREED nga CNVP, që financohet nga Agjencia Suedeze për Zhvillim (SIDA) dhe me sponsor bankën TEB.