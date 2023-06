Hersoni i Ukrainës përballet me “katastrofë ekologjike”

Ata thanë, po ashtu, se një grup rus i zbulimit, që po i afrohej territorit të kontrolluar nga ukrainasit me një varkë, u kap në befasi nga përmbytjet dhe kërkoi shpëtim në një nga ishujt e shumtë të lumit. “Por, në fund, ushtarët rusë i mori uji”, thanë ata. Boyarskiy shkoi në Odradokamjanka me shokun e tij, Eduard Laktyonov, për të çuar ndihma humanitare për disa nga 300 të mbeturit në fshatin që kishte më shumë se 3.300 banorë përpara pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia. Shumica e atyre që mbetën, nuk mundën të largoheshin për shkak të pleqërisë dhe shëndetit të dobët.

Dy nga miqtë e Boyarskiyt, që preferuan të mos e zbulonin identitetin e tyre - fermerë të moshës së mesme që kujdesen për kafshët lokale - ishin në fshat natën kur u shkatërrua diga Nova Kahovka. Burrat me fytyra të lodhura nga mungesa e gjumit thanë se, pasi dëgjuan një zhurmë të madhe, shkuan në breg të lumit me një aparat termografik dhe panë rrëketë e ujit. Bagëtitë e fermës dhe kafshët e egra u përpoqën të notonin në bregun më të lartë të Dnjeprit, thanë ata, por rryma e ujit i fundosi.

Gruaja dhe vajzat e tij janë zhvendosur në Republikën Çeke, ndërsa djali dhe vëllai i tij janë duke shërbyer në ushtrinë ukrainase. Ai po qëndron në fshat për t’i ndihmuar të moshuarit. Shtëpia e tij u shkatërrua pjesërisht nga predhat që ranë afër saj, dhe ai ka vetëm një bodrum për t’u fshehur.



“E vetmja gjë që më duhet është të më sjellësh një palë syze të reja”, i tha ai Boyarskiyt, i cili i dorëzoi një kuti me ushqime dhe produkte të tjera, ndërsa Kyrychenko i dha një peshk të sapokapur.



Sipas disa banorëve, ushtria ruse po e bombardon Odradokamjankën me mortaja, predha artilerie dhe raketa dhe e sulmon atë çdo ditë me avionë.



Shumë shtëpi private, shkolla, këshilli i fshatit, ndërtesa të tjera dhe monumenti i një ushtari të panjohur janë rrafshuar me tokë.