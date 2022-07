Toka e djegur: Kostoja katastrofike mjedisore e luftës në Ukrainë

Përveç mijëra vdekjeve dhe shkatërrimit të infrastrukturës, një krizë tjetër - më e padukshme - që lidhet me pushtimin rus dhe që mund ta ndjekë Ukrainën me vite, është dëmtimi mjedisor. Nga impiantet e granatuara kimike deri te pyjet e djegura nga raketat, pasojat do t’i ndiejnë jo vetëm ekosistemet e Ukrainës, por edhe njerëzit e saj.

Dëmet shëndetësore

Pasojat e vazhdueshme te popullata përfshijnë sëmundje të mushkërive dhe lloje të ndryshme të kancerit, për shkak të thithjes së metaleve të rënda dhe të kancerogjenëve, që janë të pranishëm në eksplozivë, si dhe në rrënojat e ndërtesave të granatuara.



Asbesti - një substancë shumë toksike që është ndaluar në Ukrainë vetëm së voni - është shqetësimi kryesor, kur bëhet fjalë për shëndetin e njerëzve.



Asbesti, që është ende i pranishëm në strukturën e ndërtesave që po rrënohen nga bombardimet, mund të shkaktojë një sërë sëmundjesh, duke filluar nga vështirësitë në frymëmarrje deri te kanceret e mushkërive, stomakut, vezoreve dhe organeve të tjera.

Veprimet dhe pengesat e pasluftës

Ekspertët nga Ecoaction: Qendra për Iniciativa Mjedisore thonë se, pas përfundimit të luftës, përveç dokumentimit të të gjitha dëmeve mjedisore - në përpjekje për ta bërë Rusinë që të paguajë për to - është gjithashtu e rëndësishme që rehabilitimi dhe mbrojtja e ekosistemeve të përfshihen në planin e rimëkëmbjes së Ukrainës, ashtu sikurse edhe rindërtimi i vendbanimeve, duke u fokusuar në zgjidhje të bazuara në natyrë.



Përgatitën: Valona Tela, Lendi Susuri