HIMARS: Sistemi raketor i SHBA-së që do të dërgohet në Ukrainë

Uashingtoni ka rënë dakord që të furnizojë Ukrainën me një sistem të fuqishëm raketor. Megjithatë, fuqia e tij e plotë nuk do të jetë në dispozicion të Kievit.

Fotografia sipër tregon sistemin raketor me lëvizshmëri të lartë M142, apo HIMARS, të cilin Uashingtoni do ta dërgojë në Ukrainë. Nuk është ende e qartë se sa të tillë do të dërgohen, por ky armatim do t’i fuqizojë dukshëm kapacitetet e Ukrainës në luftën kundër forcave pushtuese ruse.