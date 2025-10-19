Irani ekzekuton një person të dënuar për spiunazh për Izraelin

Irani ka ekzekutuar një person të dënuar për spiunazh për agjencinë e inteligjencës së Izraelit, tha sistemi gjyqësor më 19 tetor.
Ky është dënimi i fundit, teksa Irani së voni ka kryer një sërë ekzekutimesh që lidhen me luftën 12-ditore që Irani dhe Izraeli zhvilluan në qershor të këtij viti.
“Ekzekutimi i këtij spiuni… u krye në burgun e Komit pas konfirmimit nga Gjykata Supreme dhe refuzimit të kërkesës së tij për amnisti”, citohet të ketë thënë Kazem Mousavi, kryegjyqtari i provincës Kom, sipas ueb-faqes së gjyqësorit iranian, Mizan Online.
Identiteti i burrit – që u dënua me varje të shtunën në qytetin e shenjtë të Komit, në jug të Teheranit – nuk është bërë publik.
Sipas autoriteteve iraniane, personi i dënuar kishte nisur kontaktet me shërbimin izraelit të inteligjencës në tetor të vitit 2023 dhe u arrestua në mes të janarit dhe shkurtit të vitit 2024.
Sipas autoriteteve iraniane, i dyshuari nisi të kontaktonte me shërbimin e inteligjencës izraelite në tetor 2023 dhe u arrestua midis janarit dhe shkurtit 2024.
Hetuesit thanë se ai pranoi bashkëpunimin me agjencinë izraelite të inteligjencës, Mossad, dhe i dërgoi online informacione konfidenciale.
Më herët këtë muaj, gjashtë burra u ekzekutuan në provincën Kuzestan nën dyshime për terrorizëm, më pak se një javë pasi një person që u përshkrua si një nga spiunët kryesor të Izraelit u ekzekutua me varje.
Një tjetër, i quajtur Roozbeh Vadi, u ekzekutua nën dyshimet se kishte zbuluar informacione për një shkencëtar bërthamor që u vra gjatë konfliktit të qershorit.
Republika Islamike, e cila kryen ekzekutime me varje, është shteti i dytë në botë pas Kinës, me numrin më të lartë të ekzekutimeve të kryera, sipas organizatave për të drejtat e njeriut.