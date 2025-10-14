Irani dënon çiftin francez për spiunazh për Izraelin dhe Francën

Një gjykatë në Iran ka dënuar dy shtetas francez me dënime të gjata nën supozimet se kanë spiunuar për Francën dhe Izraelin, u tha në ueb-faqen zyrtare të gjyqësorit më 14 tetor. Njoftimi vjen disa ditë pasi Teherani dhe Parisi sugjeruan se ishte bërë përparim në këmbimin e të burgosurve.
Një person u dënua me gjashtë vjet burgim për spiunazh për shërbimin e inteligjencës franceze, pesë vjet për “komplot për të kryer krime kundër sigurisë kombëtare” dhe 20 vjet në ekzil të brendshëm për “bashkëpunim të dyshuar të inteligjencës me Izraelin”.
I dënuari i dytë u dënua me dhjetë vjet burgim nën akuzat për spiunazh për Francën, me pesë vjet për “komplot për të kryer krime kundër sigurisë kombëtare” dhe 17 vjet për “ndihmë dhe mbështetje” në bashkëpunim me inteligjencën e Izraelit.
Sipas njoftimit, dënimet mund të apelohen brenda 20 ditësh.
Edhe pse sistemi gjyqësor iranian nuk i përmendi emrat e të dënuarve, Cecile Kohler dhe Jacques Paris janë shtetasit e vetëm francezë që dihet se aktualisht po mbahen në Iran.
France 24 raportoi se ata janë personat e dënuar. Në korrik, transmetuesi shtetëror francez raportoi se, sipas familjarëve dhe burimeve diplomatike, ata ishin akuzuar për “spiunazh për Izraelin”.
Kohler dhe partnerja e tij, Paris, u arrestuan në Teheran në maj të vitit 2022, teksa ata ishin në fund të një vizite turistike në Iran.
Media shtetërore iraniane ka pretenduar se çifti ishte i lidhur me sindikatën kryesore të mësuesve, një pretendim që familjet e tyre i kanë mohuar. Ata janë akuzuar për nxitje të trazirave.
Një video e transmetuar nga media shtetërore iraniane në tetor të vitit 2022 shfaqte Kohlerin dhe Parisin “duke pranuar” fajin për spiunazh. Grupet e të drejtave të njeriut thonë se pranime të tilla të fajësisë, që transmetohen në televizione, janë të detyruara, dhe kanë dënuar këtë praktikë.
Irani dhe Franca kanë shfaqur këtë muaj sinjale për një këmbim të mundshëm të të burgosurve, me zyrtarë nga të dy kryeqytetet që thanë se në bisedimet kishte pasur për bërë përparim mbi një kornizë që mund të siguronte lirimin e Kohler dhe Paris në këmbim të Mahdieh Esfandiari, një studente iraniane e cila u arrestua këtë vit për aktivitete në rrjetet sociale kundër Izraelit.
Një gjykatë tjetër në Iran e shpalli të pafajshëm dhe e liroi çiklistin franco-gjerman Lennart Monterlos javën e kaluar.
Edhe pse ekspertët e të drejtave të njeriut të Kombeve të Bashkuara kanë dënuar një “përshkallëzim dramatik” të ekzekutimeve në Iran, autoritetet në Iran më 1 tetor miratuan dënime të rrepta për spiunazh dhe bashkëpunim me Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara.
Disa ditë më parë, një panel i OKB-së zbuloi se autoritetet iraniane kishin ekzekutuar mbi 1.000 persona që nga fillimi i vitit, një shifër që organizata Amnesty International e cilësoi si më të lartën në të paktën 15 vjetët e fundit.