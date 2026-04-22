Irani e akuzon SHBA-në për shkelje të armëpushimit përmes bllokadës detare

Kryenegociatori i Iranit ka kritikuar bllokadën amerikane ndaj porteve iraniane, mes pasigurisë për mundësinë e bisedimeve të reja të paqes me Shtetet e Bashkuara, duke përsëritur pretendimin e Teheranit se kufizimet përbëjnë shkelje të armëpushimit, për të cilin dy shtetet u pajtuan më 7 prill.
“Një armëpushim i plotë ka kuptim vetëm nëse nuk shkelet nga bllokada detare dhe pengmarrja e ekonomisë botërore”, shkroi kryetari i Parlamentit iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, në X më 22 prill.
Qalibaf shtoi se “rihapja e Ngushticës së Hormuzit është e pamundur kur ka shkelje kaq flagrante të armëpushimit”.
Armëpushimi i arritur më 7 prill ishte dyjavor, por pak orë para se të skadonte, presidenti amerikan, Donald Trump, njoftoi për zgjatjen e tij, por tha se bllokada ndaj porteve iraniane mbetet në fuqi.
Armiqtë e Iranit “nuk i arritën qëllimet e tyre përmes agresionit ushtarak, dhe nuk do t’i arrijnë as përmes presionit dhe bullizimit”, shkroi ai. “E vetmja rrugë përpara është njohja e të drejtave të popullit iranian”.
Qalibaf, i cili udhëhoqi delegacionin iranian në bisedimet me SHBA-në në Islamabad në fillim të këtij muaji, të cilat nuk prodhuan ndonjë marrëveshje, nuk bëri asnjë koment të drejtpërdrejtë mbi mundësinë e një rundi të dytë bisedimesh apo mbi vendimin e presidentit amerikan Trump për të zgjatur armëpushimin dyjavor, që ishte paraparë të skandonte më 22 prill.
Presidenti i Iranit, Masud Pezeshkian, e mbështeti këtë qëndrim, duke shkruar në X se “rrethimi dhe kërcënimet janë pengesat kryesore për negociata të vërteta. Bota po e sheh hipokrizinë tuaj dhe kontradiktën mes deklaratave dhe veprimeve tuaja”.
Irani e ka mbyllur në mënyrë efektive Ngushticën e Hormuzit, e cila normalisht shërben si rrugë për kalimin e rreth një të pestës të furnizimit global me naftë dhe gaz të lëngshëm natyror, pak pas fillimit të luftës të SHBA-së dhe Izraelit me Iranin më 28 shkurt.
Shtetet e Bashkuara vendosën një bllokadë detare ndaj Iranit më 13 prill, teksa Trump ka thënë se ajo do të mbetet në fuqi derisa të arrihet një marrëveshje për përfundimin e luftës.