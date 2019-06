Irani “rrëzon” një dron amerikan

Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara konfirmuan se një raketë iraniane tokë-ajër ka qëlluar një dron ushtarak në hapësirën ajrore ndërkombëtare mbi Ngushticën e Hormuzit, raportojnë mediat.

Reuters, Fox News dhe AP cituan zyrtarë anonimë duke thënë se droni i marinës amerikane MQ-4C Triton është rrëzuar të enjten.

Raportet pasojnë një deklaratë të mëhershme të Gardës Revolucionare të Iranit, e cila pretendonte të ketë qëlluar një dron amerikan.

Megjithatë, Korpusi i Gardës Revolucionare, tha se akti ka ndodhur mbi provincën jugore të Iranit, Hormozgan, ndërsa burimet amerikane thanë se droni ka qenë në hapësirën ajrore ndërkombëtare kur është qëlluar.

“Droni u rrëzua kur hyri në hapësirën ajrore të Iranit, pranë qarkut Kouhmobarak në jug”, tha Korpusi i Gardës Revolucionare.

Kouhmobarak ndodhet 1,200 kilometra në juglindje të Teheranit dhe pranë Ngushticës së tensionuar të Hormuzit.

Kjo ngushticë është vendkalim për gati një të tretën e gjithë naftës që tregtohet nga deti.

Agjencia shtetërore e lajmeve në Iran, IRNA, e identifikoi dronin si RQ-4 Global Hawk.

Raportet vijnë në kohën e tensioneve të larta midis Uashingtonit dhe Teheranit, që kanë rritur frikën edhe për mundësinë e një konflikti të armatosur në rajon.

Sulmet e fundit mbi cisternat e naftës në Gjirin e Omanit dhe në afërsi të Ngushticës së Hormuzit e kanë përkeqësuar po ashtu situatën. Uashingtoni e fajëson Iranin për këto incidente, ndërsa Teherani mohon çdo përfshirje.

Tensionet morën hov edhe të hënën, kur Irani tha se brenda dhjetë ditësh, do të shkelë kufirin e përcaktuar me fuqitë ndërkombëtare, mbi rezervat e tij me uranium të pasuruar.

Irani tha se do të rrisë prodhimin e uraniumit në përgjigje të sanksioneve ekonomike nga Shtetet e Bashkuara.

Këtë javë, Departamenti amerikan i Mbrojtjes tha se do të dërgojë 1,000 trupa shtesë në Lindjen e Mesme, për shkak të, siç u shpreh, “sjelljes armiqësore” të forcave iraniane.

Përgatiti: Valona Tela