Irani ekzekuton edhe dy të burgosur të tjerë

Gjyqësori iranian ka njoftuar se më 21 maj ka ekzekutuar dy burra, në kuadër të asaj që është përshkruar si një fushatë më e ashpër e ekzekutimeve në kohën e konfliktit me SHBA-në dhe Izraelin.
Sipas agjencisë së lajmeve Tasnim, e cila është e lidhur me Gardën Revolucionare Islamike (IRGC), dy burrat janë akuzuar për formimin e një grupi me qëllim destabilizimin e sigurisë së vendit dhe për anëtarësi në një organizatë që autoritetet e kanë përshkruar si “terroriste separatiste”.
Tasnim i ka identifikuar ata si Ramin Zaleh dhe Karim Maroufpour.
Sipas gjyqësorit iranian, të dy kanë pranuar se kanë bashkëpunuar në një plan për vrasjen e komandantit të IRGC-së në Iranin perëndimor dhe për ruajtjen e armëve për këtë sulm.
Megjithatë, nuk është e qartë se në çfarë rrethanash janë marrë këto deklarata.
Organizatat për të drejtat e njeriut i kanë dënuar gjykimet e tilla.
Qendra për të Drejtat e Njeriut në Iran (CHRI), me seli në Oslo, ka deklaruar se shumë prej këtyre proceseve gjyqësore janë shoqëruar me “tortura, rrëfime të detyruara dhe mungesë të plotë të procesit të rregullt ligjor”.
Ekzekutimet janë intensifikuar që nga 18 marsi - disa javë pas fillimit të luftës me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin.
CHRI dhe organizata “Së bashku kundër dënimit me vdekje”, me seli në Paris, kanë raportuar se të paktën 1.639 persona janë ekzekutuar në Iran në vitin 2025, përfshirë 48 gra, duke e renditur Iranin ndër vendet me numrin më të lartë të ekzekutimeve në botë.