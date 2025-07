2 David Ben Gurion (majtas), kryeministër i parë i Izraelit, duke u takuar me diplomatin iranian, Reza Saffinia (me kostumin me vija), në një ndejë të organizuar nga një delegacion iranian në Jerusalem, më 1950.



Marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve do të bëheshin aq të ngrohta, saqë do të kishte fluturime të përditshme ndërmjet Teheranit dhe Tel Avivit. Fshehtas, Irani dhe Izraeli madje punuan bashkë për krijimin e një sistemi raketor.