Izraeli zotohet se do ta shkatërrojë Qytetin e Gazës nëse Hamasi s’i pranon kushtet  

Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, u zotua se Qyteti i Gazës do të shkatërrohet nëse Hamasi – grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian – nuk pajtohet të çarmatoset, nuk liron pengjet e mbetura dhe nuk i jep fund luftës sipas kushteve të Izraelit.
“Së shpejti, dyert e ferrit do të hapen për kokat e vrasësve dhe përdhunuesve të Hamasit në Gazë – derisa ata të pajtohen me kushtet e Izraelit për t’i dhënë fund luftës, për lirimin e të gjitha pengjeve dhe çarmatosjen e tyre”, shkroi ai në rrjetet sociale.
“Nëse ata nuk pajtohen, Gaza, kryeqyteti i Hamasit, do të bëhet Rafah dhe Bei Hanun”, shtoi ai, duke iu referuar dy qyteteve në Gazë që kanë pësuar shkatërrim në masë gjatë operacioneve paraprake izraelite.
Deklaratat e Katzit vijnë pasi kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, tha të enjten mbrëma se kishte urdhëruar negociata të menjëhershme që synonin lirimin e të gjitha pengjeve të mbetura në Gazë.
Netanyahu shtoi se përpjekja për lirimin e pengjeve do të bëhej në të njëjtën kohë me operacionin për marrjen e kontrollit të Qytetit të Gazës dhe shkatërrimit të bastionit të Hamasit.
Më herët gjatë javës, Ministria izraelite e Mbrojtjes autorizoi thirrjen e pothuajse 60.000 rezervistëve për të ndihmuar në marrjen e Qytetit të Gazës.
“Këto dy çështje – mposhtja e Hamasit dhe lirimi i pengjeve – shkojnë së bashku”, tha Netanyahu përmes një video-deklarate, pa dhënë detaje të tjera se çfarë do të përfshijë faza e re e bisedimeve.
Ndërmjetësit janë duke pritur për ditë të tëra për një përgjigje zyrtare të Izraelit lidhur me një propozim të bërë së voni për armëpushim, të cilin Hamasi e ka pranuar.
Planet e Izraelit për zgjerimin e luftimeve dhe marrjen e Qytetit të Gazës kanë nxitur shqetësime ndërkombëtare, por edhe kundërshtime brenda Izraelit.
Lufta në Gazë nisi pasi Hamasi sulmoi jugun e Izraelit më 7 tetor 2023, duke vrarë afër 1.200 persona dhe duke rrëmbyer 251 të tjerë.
Si pasojë e ofensivës izraelite, në Gazë janë vrarë më shumë se 62.000 palestinezë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në këtë enklavë palestineze.