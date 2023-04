Pas një sulmi të madh me raketa, Izraeli godet Libanin dhe Gazën

Ushtria izraelite tha se ka goditur objektiva të lidhura me grupin militant palestinez, Hamas, brenda Libanit dhe në të gjithë Rripin e Gazës.

Sulmet vijnë pasi Libani goditi me një breshëri të madhe me raketa Izraelin, për çka izraelitët fajësuan Hamasin.

Forcat e Mbrojtjes të Izraelit (IDF) thanë se infrastruktura "terroriste" e Hamasit u godit në Libanin jugor.

Tensionet janë të larta pasi policia izraelite bastisi xhaminë al-Aksa të Jerusalemit në fillim të kësaj jave.

Xhamia është vendi i tretë më i shenjtë i islamit dhe bastisjet izraelite kanë shkaktuar konfrontime të dhunshme me palestinezët brenda, dhe kanë shkaktuar zemërim më të gjerë.

Në maj të vitit 2021, bastisjet izraelite kanë kontribuuar në luftën 11-ditore në mes të Izraelit dhe Hamasit – grupit militant islamist, i cili udhëheq Rripin e Gazës.

Shefi i Hamasit, Ismail Haniyeh, i cili ishte në Liban kur u lëshuan raketat, tha se palestinezët nuk do të "rrinë duarkryq" përballë agresionit izraelit.

Të premten, IDF shkroi në Twitter se kishte objektiva kamionësh " përfshirë infrastrukturat terroriste që i përkasin Hamasit në Libanin jugor".

IDF shtoi se nuk do ta lejonte Hamasin të operonte nga Libani dhe e mbante Libanin "përgjegjës për çdo zjarr që del nga territori i tij".

Hamasi tha se nuk kishte informacion se kush i gjuajti raketat nga Libani të enjten.

Izraeli raportoi se shumica e 34 raketave u kapën - por pesë shkaktuan dëme në ndërtesa, ndërsa sulmi konsiderohet si më i madhi nga fqinji verior i Izraelit në 17 vjet.

Avionët luftarakë izraelitë gjithashtu shtuan sulmet ajrore në Gaza, me rreth 20 raketa që goditën katër vende të reja në 10 minuta. Militantët palestinezë hodhën gjithashtu një rund të ri raketash në jug të Izraelit, ku u dëgjuan sirena paralajmëruese.

Avionët izraelitë sulmuan një vend të prodhimit të armëve nëntokësore dhe tri vende mbi tokë.

Sulmet ajrore izraelite thuhet të jenë më të rëndat që nga një rund luftimesh me Xhihadin Islamik në gushtin e vitit 2022.

Përgjigja izraelite erdhi pasi kryeministri Benjamin Netanyahu mbajti një takim urgjent të kabinetit të sigurisë.

Në një fjalim televiziv, ai tha: "Ne do të godasim armiqtë tanë dhe ata do të paguajnë një çmim për të gjitha aktet e agresionit". Ai bëri thirrje gjithashtu për një qetësim të tensioneve, duke shtuar se "ne do të veprojmë me vendosmëri kundër ekstremistëve që përdorin dhunë”.

Kryeministri libanez, Najib Mikati, dënoi çdo operacion ushtarak nga territori i vendit që "destabilizon situatën".

Forca paqeruajtëse e Kombeve të Bashkuara në Liban, Unifil, tha se situata ishte "jashtëzakonisht serioze" dhe kërkoi "përmbajtje dhe shmangie nga përshkallëzimet e mëtejshëme".