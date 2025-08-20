Izraeli do t’i thërrasë dhjetëra mijëra rezervistë për operacionin e zgjeruar në Gazë

Ushtria izraelite njoftoi të mërkurën se do t’i thërrasë dhjetëra mijëra rezervistë dhe do ta zgjasë shërbimin për ushtarët e tjerë për një operacion të zgjeruar ushtarak në Qytetin e Gazës.
Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Israel Katz, i miratoi planet për të nisur një fazë të re të operacioneve në disa prej zonave më të dendura të Gazës, bëri të ditur ushtria izraelite të mërkurën.
Sipas planit, që pritet ta marrë pëlqimin përfundimtar nga shefi i shtabit në ditët në vijim, do të thirren 60.000 rezervistë dhe do të zgjatet shërbimi për 20.000 të tjerëve që tashmë janë në detyrë.
Ky vendim vjen në një kohë kur negociatorët po përpiqen të arrijnë marrëveshje për armëpushim mes Izraelit dhe Hamasit, për t’i dhënë fund luftës 22-mujore, ndërkohë që udhëheqës ndërkombëtarë dhe organizata për të drejtat e njeriut paralajmërojnë se një sulm i zgjeruar mund të thellojë krizën humanitare në Gazë, ku shumica e banorëve janë të zhvendosur, lagjet janë shkatërruara dhe komunitetet përballen me uri.
Hamasi është i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian.
Një zyrtar ushtarak, duke folur në kushte anonimiteti, tha për Associated Press se trupat do të veprojnë në pjesë të Qytetit të Gazës ku ende nuk janë vendosur dhe ku Izraeli beson se Hamasi është ende aktiv.
Trupat izraelite në Zeitoun dhe Xhabalia - një kamp refugjatësh në Qytetin e Gazës - po përgatisin terrenin për operacionin e zgjeruar.
Qyteti i Gazës është njëkohësisht bastioni ushtarak dhe qeverisës i Hamasit dhe një nga vendet e fundit të strehimit në Gazën veriore, ku qindra mijëra persona po qëndrojnë.
Sipas zyrtarit izraelit, ushtria do të synojë rrjetin nëntokësor të tuneleve të Hamasit atje.
Megjithëse Izraeli ka eliminuar një pjesë të madhe të udhëheqjes së lartë të Hamasit, pjesë të grupit ende po rigrupohen dhe po kryejnë sulme, përfshirë lëshimin e raketave drejt Izraelit, tha zyrtari.
Ende nuk është e qartë se kur do të nisë operacioni, por ai mund të ndodhë brenda disa ditësh dhe mobilizimi i tillë i rezervistëve është më i madhi në muajt e fundit.
Video: Protesta në mbarë Izraelin për të kërkuar ndaljen e luftës në Gazë
Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, ka thënë se qëllimi kryesor i luftës është lirimi i pengjeve të mbetura dhe garancia që Hamasi dhe grupet e tjera militante të mos e kërcënojnë më kurrë Izraelin.
Militantët e udhëhequr nga Hamasi e nisën luftën kur sulmuan Izraelin më 7 tetor 2023, duke vrarë rreth 1.200 persona, kryesisht civilë, dhe duke rrëmbyer 251 të tjerë.
Shumica e pengjeve janë liruar gjatë armëpushimeve ose marrëveshjeve të tjera. Hamasi thotë se do t’i lirojë pengjet e mbetura vetëm në këmbim të një armëpushimi të përhershëm dhe tërheqjes së ushtrisë izraelite nga Gaza.
Këtë javë, ndërmjetësit arabë dhe Hamasi thanë se udhëheqësit e grupit militant palestinez kishin janë pajtuar me kushtet për armëpushim, megjithëse njoftime të ngjashme në të kaluarën nuk kanë çuar në ndonjë armëpushim afatgjatë.
Egjipti dhe Katari kanë thënë se po presin përgjigjen e Izraelit për propozimin e armëpushimit.
“Topi tani është në fushën e Izraelit”, tha ministri i Jashtëm egjiptian, Bader Abdelattay, të martën.
Një zyrtar izraelit, duke folur në kushte anonimiteti, tha se Izraeli është në kontakt të vazhdueshëm me ndërmjetësit për të siguruar lirimin e pengjeve.
Netanyahu e ka përsëritur se do ta kundërshtojë çdo marrëveshje që nuk përfshin “shkatërrimin e plotë të Hamasit”.
Më shumë se 62.122 palestinezë janë vrarë gjatë luftës 22-mujore të Izraelit, tha të hënën Ministria e Shëndetësisë së Gazës, e cila është pjesë e qeverisjes së Hamasit dhe e përbërë nga profesionistë mjekësorë.
Përveç këtij bilanci, 154 të rritur kanë vdekur nga shkaqe të lidhura me kequshqyerjen nga fundi i qershorit, kur Ministria nisi t’i llogariste këto raste, dhe 112 fëmijë kanë vdekur nga kequshqyerja që prej fillimit të luftës.