Izraeli thotë se do të hapë pikëkalimin e Rafahut “në ditët në vijim”

Izraeli njoftoi për një hapje të pjesshme të pikëaklimit kufitar të Rafahut, që lidh Rripin e Gazës me Egjiptin si pjesë e marrëveshjes së armëpushimit me Hamasin – grupin palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian.
Megjithatë, pikëkalimi do të hapet vetëm për palestinezët që duan të largohen nga territori.
“Në përputhje me marrëveshjen e armëpushimin dhe nën udhëzimin e spektrit politik, pikëkalimi i Rafahut do të hapet në ditët në vijim ekskluzivisht për daljen e banorëve nga Rripi i Gazës për në Egjipt”, tha COGAT, që është autoritet përgjegjës për zbatimin e politikave izraelite në territoret palestineze.
“Dalja e banorëve përmes pikëkalimit të Rafahut do të lehtësohet përmes koordinimit me Egjiptin, pas miratimeve të sigurisë të bëra nga Izraeli dhe nën mbikëqyrjen e misionit të Bashkimit Evropian”, u tha në njoftim.
Megjithatë, në një njoftim të Shërbimit për informim shtetëror të Egjiptit u mohua koordinimi me Izraelin për hapjen e kufirit në Rafah në ditët në vijim.
Duke cituar një burim zyrtar egjiptian, agjencia deklaroi se, në rast të një marrëveshjeje për të hapur pikëkalimin, qarkullimi kufitar do të zhvillohej në të dy drejtimet – si për hyrje, ashtu edhe për dalje nga Rripi i Gazës.
Kjo do të ishte në përputhje me qasjen e formuluar në propozimin e presidentit amerikan, Donald Trump, për armëpushim, u tha në deklaratë.
COGAT tha se procesi pas rihapjes së kufirit do të ishte i ngjashëm me mekanizmin që ekzistonte në janar 2025, kur pikëkalimi u hap për një periudhë të shkurtër për të lejuar daljen e banorëve të plagosur të Gazës dhe më pas u mbyll sërish.
Hapja e kufirit me Egjiptin është shtyrë disa herë që nga arritja e marrëveshjes për armëpushim më 10 tetor.
Që atëherë, palestinezët kanë mundur të largohen nga Rripi i Gazës vetëm përmes pikëkalimit Kerem Shalom, nën kufizime të rrepta.
Izraeli nuk dëshiron që Rafahu të shërbejë si pikëkalim për të lejuar dërgesat e ndihmave humanitare, të cilat kryesisht mbërrijnë në Gaza përmes pikëkalimit Kerem Shalom.
BE-ja planifikon të kontribuojë në operacionet e monitorimit në Rafah përmes misionit të saj civil për Asistencë Kufitare, sapo pikëkalimi të hapet.