Izraeli thotë se ka goditur objektivat e Hezbollahut në jug të Libanit

Ushtria e Izraelit tha të dielën se i ka sulmuar infrastrukturën ushtarake të Hezbollahut në jug të Libanit, në vazhdën e sulmeve ndaj objektivave në vendin fqinj, megjithëse kanë kaluar më shumë se nëntë muaj që nga arritja e një armëpushimi me grupin e mbështetur nga Irani.
Sulmet e së dielës kishin në shënjestër gjithashtu pozicione nëntokësore pranë Kështjellës së Beaufortit, një fortesë kryqëzate e njohur në vend si Qal'at al-Shaqif, në juglindje të Arnounit, pasi Izraeli zbuloi “aktivitet ushtarak” në zonë, tha ushtria izraelite në një komunikatë.
“Ekzistenca e objektit dhe aktiviteti brenda tij përbëjnë shkelje të marrëveshjeve mes Izraelit dhe Libanit”, tha ushtria duke justifikuar sulmet.
Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit (NNA) raportoi për dy sulme ajrore pranë qytetit Nabatieh.
Nuk është raportuar për viktima, ndërsa banorët treguan se kishin dëgjuar shpërthime të fuqishme gjatë sulmeve.
Sulmet vijnë mes tensioneve të shtuara përgjatë kufirit izraelito-libanez, pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit të 27 nëntorit të vitit të kaluar mes Izraelit dhe Hezbollahut, e cila synonte t’i jepte fund mbi luftimeve mbi njëvjeçare, përfshirë dy muaj luftimesh të ashpra që e dobësuan lëvizjen proiraniane.
Sipas kushteve të asaj marrëveshjeje, Hezbollahu do të tërhiqte luftëtarët e tij në veri të lumit Litani – rreth 30 kilometra nga kufiri me Izraelin – duke ia lënë sigurinë në rajonin jugor ushtrisë libaneze dhe paqeruajtësve të OKB-së.
Në këmbim, Izraeli pritej t’i tërhiqte plotësisht trupat e tij nga toka libaneze.
Megjithatë, Izraeli ka mbajtur trupa në pesë vende që i konsideron me rëndësi strategjike.
Kështjella e Beaufortit ndodhet në veri të lumit, por afër kufirit izraelit.