Izraeli i vazhdoi bombardimet e pareshtura në Gaza gjatë natës

Izraeli i ka vazhduar bombardimet e pareshtura në Gaza gjatë natës mes 10 dhe 11 tetorit, duke i vrarë së paku 30 persona.

Ushtria e Izraelit tha të mërkurën në mëngjes se avionët e saj luftarakë i goditën më shumë se 200 caqe në një lagje të qytetit Gaza, për të cilat tha se ishin shfrytëzuar nga Hamasi për t’i nisur sulmet e papara dhe befasuese ndaj Izraelit në fundjavë.

Një zëdhënës i Hamasit në Gaza tha të mërkurën se së paku 30 persona u vranë si pasojë e sulmeve ajrore izraelite gjatë natës.

Numri i përgjithshëm i të vrarëve në enklavën e mbipopulluar bregdetare është rritur në 950, ndërsa janë plagosur 5.000 njerëz, tha Ministria e Shëndetësisë e Gazës.

Të shtunën, militantët e armatosur të Hamasit nga Rripi i Gazës e sulmuan vrullshëm Izraelin në pjesët e tij jugore, duke e kryer sulmin më vdekjeprurës palestinez në historinë e Izraelit.

Ushtria izraelite tha të mërkurën se numri i përgjithshëm i të vrarëve në Izrael ka arritur në 1.200 dhe se më shumë se 2.700 njerëz janë plagosur.

“Ne kemi shumë njerëz të vrarë”, tha zëdhënësi i ushtrisë izraelite, koloneli Jonathan Conricus, në rrjetin social X.

Shumica e viktimave ishin civile, të vrarë me armë në shtëpitë e tyre, në rrugë apo në një festival të hapur. Shumë njerëz të huaj dhe izraelitë u zunë rob dhe u dërguan në Gaza nga militantët e Hamasit.

Militantët e Hamasit kërcënuan të hënën se do t’i vrasin pengjet izraelite, civilë dhe ushtarë, nëse Izraeli vazhdon ta bombardojë Gazën pa paralajmërim, por nuk ka ndonjë indikacion që e kanë bërë një gjë të tillë derisa ushtria izraelite nuk po i ndal sulmet ajrore.

Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Yoav Gallant, tha duke u folur ushtarëve afër kufirit me Gazën se “Hamasi e donte një ndryshim dhe do ta ketë atë. Nuk do të mbetet asgjë nga ajo që sot është në Gaza”.

“Ne e kemi nisur ofensivën nga ajri, më vonë, do të vijmë përmes tokës. Ne jemi duke e kontrolluar këtë zonë që nga Dita 2 dhe jemi në ofensivë. Vetëm sa do të intensifikohet”, tha ai.

Së paku 1.000 militantë të armatosur, të cilët ishin futur në Izrael nga Gaza, u vranë, raportoi gazeta izraelite Hayom.

Izraeli i tërhoqi trupat nga Gaza në vitin 2005, 38 vjet pas okupimit dhe i ka vënë bllokadë kësaj enklave qëkur Hamasi e mori në dorë pushtetin në vitin 2007.