Jep dorëheqje kryeministri i Japonisë

Kryeministri i Japonisë, Shigeru Ishiba, ka dhënë dorëheqje pas një viti në këtë pozitë, për shkak të dy humbjeve të mëdha në zgjedhje.
Ky vendim vjen një ditë pasi Partia e tij Demokratike Liberale pritej të votonte nëse do të mbante një votim të brendshëm për largimin e tij nga pozita e lartë partiake.
Kjo parti e ka udhëhequr Japoninë për pothuajse shtatë dekada, mirëpo nën Ishiban e ka humbur shumicën në dhomën e ulët të parlamentit, për herë të parë në 15 vjet, dhe më pas e ka humbur shumicën edhe në dhomën e lartë të parlamentit në muajin korrik.
Japonia, ekonomia e katërt më e madhe në botë, dhe aleate e ngushtë e Shteteve të Bashkuara, tani përballet me periudhë të paqartësive politike, teksa rriten tensionet me Kinën, si dhe pasiguritë rajonale.
“Tani që është arritur një përfundim në negociatat lidhur me tarifat amerikane, besoj është është koha e duhur”, ka thënë Ishiba, duke iu referuar marrëveshjes së nënshkruar javën e kaluar për ulje të tarifave të vendosura nga presidenti amerikan, Donald Trump në makinat japoneze dhe eksportet tjera.
Ai iu ka rezistuar thirrjeve për largim deri të dielën, duke thënë se ka qenë përgjegjësia e tij për zgjidhjen e mospajtimeve me Uashington.
“Kam besuar thellësisht se negociatat lidhur me tarifat amerikane, të cilat do të mund të përshkrueshin si krizë kombëtare, është dashur të përfundojnë si përgjegjësi e administratës tonë”, ka thënë mes tjerash ai.
Ishiba, 68-vjeçar ka thënë se do t’i vazhdojë përgjegjësitë “ndaj popullit” derisa të zgjidhet një kryeministër i ri.
Ai është ngjitur në pozitë në tetor të vitit 2024 duke u zotuar për luftim të rritjes së çmimeve, mirëpo inflacioni, i cili i ka dyfishuar çmimet e orizit vitin e kaluar, ka pasur efekt shumë të dëmshëm në udhëheqësinë etij.
Arsye për rënien e mbështetjes publike kanë qenë edhe vendimet e tij për t’i emëruar vetëm dy gra në kabinet si dhe për blerje të dhuratave të shtrenjta për anëtarët e partisë.