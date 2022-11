Jeta e dyfishtë e fëmijëve që i ikën luftës në Ukrainë

Ndërtesa e zymtë, që i ngjan stilit komunist, lë fare pak përshtypjen e një strehimoreje.

Mirëpo për fëmijët dhe prindërit, sidomos për nënat që i kanë ikur luftës në Ukrainë, konvikti i një universiteti në kryeqytetin e Republikës Çeke, Pragë, është i mjaftueshëm.

Tash e sa muaj, dhjetëra refugjatë ukrainas jetojnë në Brevnov, në disa dhoma të vogla, me nga një banjo dhe kuzhinë të përbashkët në kat.

Por pak prej tyre ankohen. Shumica janë mirënjohës që mund të jetojnë në këto ambiente pa pagesë.

Në katin e parë gjendet një qendër rekreative për fëmijë, e cila udhëhiqet nga një organizatë joqeveritare ndërkombëtare.

Prindërit e konsiderojnë këtë qendër si dhuratë nga Zoti për fëmijët e tyre.

“Këtu janë të gjitha llojet e lodrave, janë edhe disa të lidhura me matematikën. Ata mund të bëjnë shumë gjëra këtu. Fëmijët vijnë këtu sa herë që kanë pushim, përndryshe do të ishte e vështirë të përballeshin me gjithçka që kanë përjetuar”, ka thënë Olha Grishanovich, 35-vjeçare, e cila ka ikur nga rajoni i Çernihivit në muajin mars, bashkë me binjakët 11-vjeçarë, Saveliyn dhe Kyrylon.

Djemtë e saj tani shkojnë në një shkollë çeke dhe më pas ndjekin mësimet online në shkollën ukrainase, ashtu që të mos mbesin mbrapa me mësime.

Kjo është vetëm njëra prej sfidave të shumta të fëmijëve ukrainas, veçse të traumatizuar nga lufta dhe humbja e të afërmve.

Ndonëse jetojnë në ambient të sigurt, ata tani duhet të adaptohen shpejt me shtëpinë e re, shkollën, miqtë, edhe pse mezi flasin ndonjë fjalë çeke.

Pas shkollës, refugjatët ukrainas në Republikën Çeke kanë thënë se fëmijët i kanë lënë të luajnë në orare më të gjata, në mënyrë që t’i mbajnë larg traumave të luftës.

Fëmijët mund të jenë ndër më të goditurit nga lufta e Rusisë në Ukrainë, pasi shumë prej tyre kanë humbur njërin apo të dy prindërit dhe kanë mbetur të vetëm në botë.

Prej nisjes së luftës më 24 shkurt, 408 fëmijë janë vrarë dhe mbi 750 janë plagosur, sipas të dhënave të Komisionarit të Lartë të Bashkimit Evropian për Refugjatë.

Agjencia e OKB-së për Fëmijët (UNICEF) ka raportuar në muajin gusht që brenda një dite në Ukrainë raportohen pesë fëmijë të vrarë apo të plagosur, duke paralajmëruar se shifra mund të jetë edhe më e lartë.