Kerry viziton Kinën për bisedime rreth klimës

Të hënën, i dërguari i SHBA-së për klimën, John Kerry, u angazhua në diskutime me homologun e tij kinez në Pekin, duke synuar rivendosjen e kanaleve të komunikimit që u ndërprenë për shkak të mosmarrëveshjeve mbi tregtinë, Tajvanin, të drejtat e njeriut dhe pretendimet territoriale të Kinës.

Sipas agjencisë zyrtare të lajmeve të Kinës, Xinhua, Kerry u takua me Xie Zhenhua, duke shënuar dialogun e parë gjithëpërfshirës ballë për ballë për klimën midis përfaqësuesve të dy kontribuuesve kryesorë të ndotjes në botë, pas një pauze prej gati një viti.

Kina është prodhuesi dhe konsumatori më i madh i qymyrit në nivel global, dhe pavarësisht kësaj, vendi ka vazhduar të ndërtojë impiante të reja qymyri, por gjithashtu ka bërë hapa të rëndësishëm në zhvillimin e burimeve të rinovueshme të energjisë.

Para vizitës së tij, Kerry u përball me pyetje nga republikanët e Kongresit, disa prej të cilëve madje sfiduan faktin e mirë-vendosur shkencor të ndryshimeve klimatike. Megjithatë, pavarësisht kritikave të herëpashershme, si republikanët ashtu edhe demokratët në përgjithësi pranojnë konsensusin shkencor për ngrohjen globale.

Fokusi i kritikave nga anëtarët e komitetit të Republikanëve ishte kryesisht për shkak të përfshirjes së Shteteve të Bashkuara në negociatat për klimën me Kinën.

Kina është zotuar për të stabilizuar emetimet e saj të dioksidit të karbonit deri në vitin 2030 dhe për të arritur neutralitetin e karbonit deri në vitin 2060. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po i kërkojnë Kinës të miratojë objektiva më ambicioze për reduktimin e emetimeve.

Gjatë vizitës së tij, John Kerry pritet të avokojë për një ulje të varësisë së Kinës nga qymyri dhe vendosjen e objektivave për reduktimin e emetimeve të metanit, i cili, krahas dioksidit të karbonit, kontribuon në ngrohjen globale.

Kina, si SHBA dhe Evropa, ka përjetuar periudha të zgjatura të nxehtësisë ekstreme, duke çuar në kërcënime për të korrat dhe ka përdorur strehimoret nga epoka e Luftës së Ftohtë për të mbrojtur banorët nga nxehtësia.

Ligjvënësit amerikanë kanë kritikuar Kinën se nuk ka bërë shkurtime më të rëndësishme në emetimet e karburanteve fosile që dëmtojnë klimën. Kina ka argumentuar se ajo është ende një ekonomi në zhvillim dhe nuk duhet të mbahet në të njëjtat standarde klimatike si ekonomitë e zhvilluara perëndimore.

Kerry theksoi se hendeku i rëndësishëm midis pretendimeve të Kinës dhe madhësisë së ekonomisë së saj, e cila qëndron si e dyta më e madhe në botë, nuk duhet të pengojë përpjekjet globale për të reduktuar emetimet.

Megjithatë, ai pranoi se është e pamundur që gjatë kësaj vizite ta bindë Kinë për t'iu përmbajtur të njëjtave kërkesa për reduktimin e emetimeve si ekonomitë e tjera të mëdha.

Vizita e Kerryt pason udhëtimet e sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken dhe sekretares së Thesarit Janet Yellen, duke e bërë atë zyrtarin e tretë të lartë nga administrata Biden që përfshihet në diskutime me homologët kinezë.

Kina kishte pezulluar më parë disa kontakte të nivelit të mesëm dhe të lartë me administratën Biden, duke përfshirë ato që lidhen me çështjet klimatike, si shenjë e pakënaqësisë së tyre me vizitën e bërë nga ish-kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi në Tajvan në gusht.

Kina pretendon Tajvanin si territorin e saj dhe ka kryer stërvitje ushtarake pranë ishullit për të demonstruar gatishmërinë e saj për të zbatuar një bllokadë ose për të nisur një pushtim.

Probleme tjera i kanë lëkundur raportet mes dy vendeve, përfshirë balonën spiune kineze që pluskoi mbi qiellin e Shteteve të Bashkuara.

Diplomati më i lartë i Kinës për klimën, Xie, kishte probleme shëndetësore, gjë që ndikoi gjithashtu në ndërprerjen e diskutimeve për klimën midis SHBA-së dhe Kinës.

Synimi i administratës Biden me Pekinin tani është të arrijë “stabilitet, nëse mundemi”, u tha Kerry ligjvënësve përpara vizitës së tij.

"Ajo që ne po përpiqemi të bëjmë është të gjejmë mënyra se si mund të bashkëpunojmë për të adresuar realisht krizën e klimës”, tha Kerry.

Në një koment të publikuar nga Xinhua, ndërveprimet e fundit zyrtare midis SHBA-së dhe Kinës u panë si një shenjë pozitive për të parandaluar keqkuptimet e mëtejshme dhe për të rikthyer marrëdhëniet dypalëshe në rrugën e duhur.

Megjithatë, Pekini po kërkon më shumë lëshime në frontin politik, për të cilat SHBA-të kanë thënë se nuk do ta bëjnë.

“Për Kinë-SHBA. bashkëpunimi për të qenë i shëndetshëm dhe i qëndrueshëm, lidhjet dypalëshe duhet të trajtohen si një e tërë”, thuhej në deklaratën e publikuar në Xinhua.