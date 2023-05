Borrell: Kosova duhet të pezullojë operacionet policore në veri

Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, tha se Kosova duhet të pezullojë operacionet e policisë rreth ndërtesave komunale në veri të shtetit, si “hap i parë për uljen e tensioneve, ndërsa protestuesit e dhunshëm të ndalen”.

“Dua të them se BE-ja e dënon fuqishëm dhunën në veri të Kosovës që kemi parë ditëve të fundit. Aktet e dhunës ndaj qytetarëve, mediave, forcave të rendit dhe KFOR-it janë të papranueshme. Ne si BE qëndrojmë prapa NATO-s dhe KFOR-it në përmbushjen e mandatit në interes të paqes dhe stabilitetit në Kosovë”, tha Borrell më 30 maj.

Ai tha se mëngjesin e sotëm ka biseduar me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, teksa mbrëmjen e së hënës ka zhvilluar një bisedë edhe me presidentin e Serbisë, Aleksadar Vuçiq, dhe i ka ftuar që të “qetësojnë menjëherë situatën dhe pa kushte”.

“Çdo hap tjetër i njëanshëm duhet të shmanget. Si hap i parë, pres nga Kosova të pezullojë operacionet policore të lidhura me ndërtesat e komunave në veri të Kosovës, dhe protestuesit e dhunshëm të ndalen. Ne do të vazhdojmë të jemi të angazhuar me dy liderët” që të ndalen protestat, tha Borrell.

Borrell po ashtu tha se blloku evropian pret që Kosova dhe Serbia të angazhohen në dialog dhe të hapin rrugën për zbatimin e Marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve.

“Po punoj që të organizoj një takim urgjent të nivelit të lartë”, tha Borrell.

Radio Evropa e Lirë mëson se Borrell po planifikon të shkojë në Bratisllavë të Sllovenisë, ku është përfolur se mund të ndodhë një takim midis Kurtit dhe Vuçiqit, pavarësisht se nuk ka konfirmim për një takim të tillë.

Megjithatë, Qeveria e Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se shkuarja e Kurtit në Bratisllavë është shtyrë.

"Ka qenë e planifikuar [që Kurti] të shkojë. Por, për shkak të zhvillimeve në vend është shtyrë pjesëmarrja. Nuk është definitive ende nëse do të marrë pjesë ose jo", thanë nga Qeveria e Kosovës.

Ndërkaq, Vuçiq ka njoftuar përmes Instagramit se nuk do të shkojë në Bratisllavë, për shkak se “është më e rëndësishme të jem me popullin tim”.

Ndryshe, që nga 26 maji janë rritur tensionet në veri të Kosovës. Serbët lokalë po kundërshtojnë kryetarët e rinj shqiptarë të Zveçanit, Leposaviqit dhe Zubin Potokut.

Përveç ndalimit të hyrjes në objektet komunale të kryetarëve të rinj, serbët lokalë po kërkojnë edhe tërheqjen e njësive speciale të Policisë së Kosovës nga veriu.

Më 29 maj, në Zveçan, protestuesit serbë u përleshën me trupat e misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, i cili ka shtuar prezencën në veri, pas tensionimit të situatës.

KFOR tha se 30 ushtarë ndërkombëtarë janë lënduar, përfshirë edhe tre që kanë marrë lëndime nga armët e zjarrit. Edhe në anën e protestuesve është raportuar për të lënduar.

Ndryshe, kryetarët e rinj shqiptarë u zgjodhën në zgjedhjet e parakohshme të 23 prillit.

Këto zgjedhje u mbajtën pas dorëheqjes së kryetarëve të mëparshëm komunalë nëntorin e kaluar. Kryetarët e mëparshëm vinin nga Lista Serbe – partia kryesore e serbëve në Kosovë – e cila nuk mori pjesë në zgjedhje dhe procesi u bojkotua nga serbët lokalë.