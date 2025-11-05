Kentaki shpall gjendje të jashtëzakonshme pas rrëzimit të një avioni mallrash

Guvernatori i Kentakit, Andy Beshear, ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në këtë shtet amerikan, pasi një avion mallrash i UPS-it u rrëzua pak pasi u nis nga aeroporti në Luisvill, duke vrarë të paktën nëntë persona.
Pak pas nisjes nga aeroporti, avioni u përfshi nga flakët dhe më pas u rrëzua, duke shkatërruar dy biznese që gjendeshin afër aeroportit dhe duke shkaktuar vonesa në operacionet e kësaj kompanie të transportimit të mallrave.
Beshear u tha gazetarëve se pret që numri i viktimave të rritet, pas aksidentit që ndodhi të martën. Avioni u rrëzua pranë një zone industriale, duke goditur një kompani të naftës.
Beshear tha se shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme do të ndihmojë në përgjigjen e shtetit për aksidentin, duke lejuar që në vendngjarje të dërgohen “më shpejt burime”.
Avioni i mallrave i llojit MD-11, i prodhuar para 34 vjetësh u përfshi nga flakët dhe hetuesit nga Bordi Kombëtar amerikan për Sigurinë e Transportit pritet që të japin detaje pse ndodhi ky aksident.
Fluturakja, sipas kompanisë UPS, kishte tre anëtarë të ekuipazhit dhe sipas zyrtarëve amerikanë asnjëri nga ta nuk i mbijetoi aksidentit.
Rreth 200 zjarrfikës dhe personel të emergjencës, si dhe 50 kamionë, u thirrën të martën për të luftuar flakët e shkaktuara nga rrëzimi i avionit. Megjithatë, guvernatori Beshear tha se një qendër e konventave që ndodhet afër, një restorant dhe një fabrikë e Ford Motor Co nuk janë prekur nga zjarri.
Zyrtarët thanë se 11 persona u dërguan nëpër spitale të martën, ndërsa një zyrtar qeveritar i tha agjencisë Reuters se të paktën 10 persona të tjerë konsiderohen të zhdukur. Beshear tha se dy persona janë në gjendje kritike.
Aeroporti ndërkombëtar i Luisvillit u rihap për trafik ajror të mërkurën, megjithatë pista ku ndodhi aksidenti pritet të mbetet e mbyllur për edhe 10 ditë, sipas zyrtarëve.
UPS tha se ka ndaluar disa operacione pas kësaj ngjarjeje.
Prodhimi i avionit MD-11 u ndal në vitin 2000 dhe shërbimi për pasagjerë zyrtarisht përfundoi më 2014. Për operacionet për transportin e mallrave, rreth 50 avionë MD-11 operohen nga FedEx dhe UPS në mbarë botën, ndërkaq edhe dy avionë të tjerë të këtij lloji vazhdojnë të përdoren.
GE Aerospace, që prodhon motorët e avionit, tha se ka ofruar mbështetje për UPS dhe për autoritetet amerikane.
Fluturakja me tre motorë ishte mbushur me karburant që do t’i zgjaste për fluturimin e planifikuar prej tetë orësh e gjysmë për në Honolulu.
Ky ishte avioni i parë i mallrave i UPS-it që është rrëzuar që nga gushti i vitit 2013, kur një avion Airbus u përplas teksa po tentonte të ateronte në aeroportin ndërkombëtar të Birmingham, Alabama, duke vrarë të gjithë anëtarët e ekuipazhit.