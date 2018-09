Kërkesa e Thaçit ndaj Gjykatës Kushtetuese pritet me dyshime

Nisma e fundit të presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi për interpretimin e nenit 18 të Kushtetutës së Kosovës, që tregon për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, për partitë politike opozitare dhe analistët politik është e papranueshme.

Presidenti Thaçi ka kërkuar nga Gjykata Kushtetuese nëse marrëveshja mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian për mandatin e ri të EULEX-it do duhej të miratohet nga 2/3 e Kuvendit apo një gjë të tillë mund ta bëjë presidenti përmes shkëmbimit të letrave?

Zyra për media në Gjykatën Kushtetues të Kosovës ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se kërkesa e Thaçit “tashmë është regjistruar dhe proceduar nga Gjykata".

E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Zyra e Presidentit nuk ka dashur të komentojë iniciativën e Thaçit.

Për partitë opozitare këto veprime të presidentit janë një tendencë tjetër që procesi i dialogut dhe marrëveshjet e mundshme me Serbinë t'i bëjë vet Thaçi, pa kaluar në Kuvend. Sipas tyre, rasti i EULEX-it mund të shërbejë edhe për marrëveshje tjera si ajo me Serbinë.

Deputeti Frashër Krasniqi nga PSD-ja, tha se kjo është një tendencë e re e Thaçit për të marrë një rol që nuk i takon dhe për ta fuqizuar rolin e tij politik.

Ai madje thotë se presidenti me veprimet e tij, po e dërgon vendin drejt një lloj autoritarizmi presidencial.

"Mendojmë që është e papranueshme kjo tendencë e pakompromis e Thaçit që t'i ikë Kuvendit dhe ta largojë vendimmarrjen nga Kuvendi. Kushtetuta e Kosovës e përcakton shumë qartë që marrëveshjet ndërkombëtare të cilat kanë të bëjnë me integritetin territorial me çështje të rëndësishme për Republikën e Kosovës duhet të miratohen në Kuvend me dy të tretat[2/3]", tha Krasniqi.

Presidenti Thaçi, thotë Krasniqi, e di se nuk e ka mbështetjen e opozitës dhe as të deputetëve të tjerë jashtë opozitës dhe po tenton të nënshkruaj një marrëveshje pa ratifikimin e saj nga Kuvendi.

Ahmet Isufi, shef i Grupit Parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo në pushtet, tha për Radion Evropa e Lirë, se kërkesa e presidentit drejtuar Gjykatës Kushtetuese është normale dhe siç tha ai, askush nuk mund të përzihet në punët e asaj gjykate.

Ai thekson se respektimi i Kushtetutës dhe ligjeve në fuqi është detyrë e çdo institucioni.

"Në Kushtetutën e Republikës së Kosovës janë të sanksionuara të gjitha obligimet dhe të drejtat të cilat normalisht që duhet respektuar. Prandaj marrëveshjet ndërkombëtare ratifikohen në Kuvendin e Republikën e Kosovës dhe derisa të ekzistojë kjo Kushtetutë ato janë obliguese", tha Isufi.

Analisti politik, Imer Mushkolaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se presidenti Thaçi me çdo kusht po mundohet që marrëveshjen për ndryshimin e kufirit Kosovë - Serbi të mund ta legjitimojë për qytetarët e Kosovës.

Ky veprim i presidentit, sipas Mushkolajt, po bëhet pasi ai nuk ka përkrahjen për të negociuar në dialogun politik Kosovë - Serbi.

"Presidenti nuk është dashur të kërkojë interpretim për shkak se edhe përvojat e kaluara kanë treguar se marrëveshjet ndërkombëtare janë miratuar me 2/3 në Kuvendin e Kosovës po është edhe një përpjekje e tij që t'i anashkalojë të gjitha institucionet e tjera dhe çfarëdo marrëveshje që arrinë dhe që mban vulën e tij të prezantohet si e mirëqenë për Kosovën dhe qytetarët e saj", tha Mushkolaj.

Pasi kërkesa e presidentit Thaçi është proceduar në Gjykatën Kushtetuese, kryetarja Arta Rama, ka kërkuar nga deputetët e Kuvendit të Kosovës që të japin mendimet e tyre lidhur me letrën dhe kërkesën që presidenti ka dërguar në gjykatë.

Ndryshe, në nenin 18 të Kushtetutës së Kosovës thuhet se Kuvendi i Republikës së Kosovës me votat e dy të tretave (2/3) e të gjithë deputetëve ratifikon marrëveshjet ndërkombëtare për këto çështje, si territorin, paqen, aleancat, çështjet politike dhe ushtarake, të drejtat dhe liritë themelore, anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare e të tjera.