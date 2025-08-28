Kim Jong Un dhe Putin do të marrin pjesë në një paradë ushtarake në Kinë javën e ardhshme

Lideri i Koresë së Veriut, Kim Jong Un, do të udhëtojë në Kinë për herë të parë pas gjashtë vjetësh, për të marrë pjesë në një paradë ushtarake javën e ardhshme, njoftuan të dyja vendet të enjten.
Kim dhe presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, do të jenë mesin e 26 liderëve të huaj që do të marrin pjesë në paradën e 3 shtatorit në Pekin, për të shënuar 80-vjetorin e përfundimit të Luftës së Dytë Botërore dhe qëndresës së Kinës ndaj agresioneve të Japonisë gjatë luftës, sipas Ministrisë së Jashtme të Kinës.
“Ne e mirëpresim ngrohtësisht sekretarin e përgjithshëm Kim Jong Un në Kinë, për të marrë pjesë në aktivitetet përkujtimore”, tha Hong Lei, zëvendësministër i jashtëm i Kinës, në një konferencë për shtyp.
Agjencia shtetërore e lajmeve e Koresë së Veriut, KCNA, tha se Kim do ta vizitojë Kinën me ftesë të presidentit kinez, Xi Jinping, për të marrë pjesë në festimet e 80-vjetorit të përfundimit të luftës.
Në mesin e të ftuarve të tjerë janë edhe liderët e Iranit, Bjellorusisë, Serbisë, Kubës, Indonezisë, Mianmarit, Pakistanit dhe Malajzisë.
Asnjë lider nga Shtetet e Bashkuara apo vendet kryesore të Evropës Perëndimore nuk pritet të marrë pjesë, kryesisht për shkak të mosmarrëveshjeve me Putinin mbi luftën në Ukrainë.
Në paradë pritet të shfaqen disa nga armët më të reja të Kinës, ku gjithashtu Xi do të mbajë fjalim.
Nëse udhëtimi i Kimit realizohet, ai do të jetë udhëtimi i tij i parë në Kinë që nga viti 2019.
Prej se e mori pushtetin pas vdekjes së babait të tij në dhjetor të vitit 2011, Kimi është takuar me Xinë, Putin, presidentin amerikan Donald Trump, ish-presidentin e Koresë së Jugut, Moon Jae-in, dhe të tjerë, por të gjitha këto takime kanë qenë dypalëshe dhe ai nuk ka marrë pjesë kurrë në ngjarje shumëpalëshe me liderë të huaj.
Në përgjithësi, Kimi udhëtoi katër herë në Kinë nga viti 2018 deri në vitin 2019 për t’u takuar me Xinë.
Kina është tash e një kohë të gjatë partneri më i madh tregtar i Koresë së Veriut dhe furnizuesi kryesor i ndihmave, megjithatë në vitet e fundit janë ngritur dyshime mbi marrëdhëniet mes tyre.
Koreja e Veriut është përqendruar në zgjerimin e bashkëpunimit me Rusinë, duke dërguar trupa dhe municione për ta mbështetur luftën e Moskës në Ukrainë, në këmbim të ndihmës ekonomike dhe ushtarake.
Megjithatë, shumë analistë thonë se Koreja e Veriut pritet të ndërmarrë hapa për t’i përmirësuar marrëdhëniet me Kinën, në mënyrë që ta ringjallë ekonominë e saj të dobësuar, sepse ka një kufi për atë që mund ta marrë nga Rusia dhe mbetet e paqartë nëse bashkëpunimi me Moskën do të vazhdojë me të njëjtin ritëm pas përfundimit të luftës në Ukrainë.
Vizita e Kimit në Kinë mund të lidhet gjithashtu me përpjekjet për të rifilluar diplomacinë me Trumpin, i cili ka theksuar shpesh marrëdhënien e tij me Kimin dhe ka shprehur shpresat për të rinisur bisedimet. Koreja e Veriut deri tani kundërshtuar qasjen e Trumpit, por shumë analistë thonë se ajo mund të rikthehet në bisedime nëse beson se SHBA-ja do të bëjë lëshime më të mëdha.
“Bashkëpunimi i paligjshëm i Phenianit me Moskën ka tensionuar marrëdhëniet me Pekinin, edhe pse mbështetja politike dhe ekonomike e Kinës mbetet jetike për regjimin e Koresë së Veriut”, tha Leif-Eric Easley, profesor i studimeve ndërkombëtare në Universitetin Ewha Womans në Seul.
“Për të rifituar lidhjen me Trumpin nga një pozitë force, Kim po përpiqet t’i ndreqë marrëdhëniet me Xinë, dhe pjesëmarrja në paradën e Pekinit është një mënyrë shumë e dukshme për ta bërë këtë”, shtoi Easley.