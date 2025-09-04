Ndërlidhjet

Kina mohon se ka komplotuar me Korenë e Veriut dhe Rusinë kundër SHBA-së

Lideri kinez, Xi Jinping (në mes) me presidentin rus, Vladimir Putin (majtas) dhe liderin koreanoverior, Kim Jong Un.
Kina e ka mbrojtur vendimin e saj për t’i ftuar liderët e Rusisë dhe Koresë së Veriut në ceremoninë përkujtimore për përfundimin e Luftës së Dytë Botërore, pasi presidenti amerikan, Donald Trump e ka akuzuar se e ka shfrytëzuar këtë ngjarje për komplot kundër Shteteve të Bashkuara.

Trump i ka bërë disa komente në platformën e tij Truth Social, duke përmendur liderin kinez, Xi Jinping, liderin verikorean, Kim Jong Un dhe presidentin rus, Vladimir Putin, të cilët kanë marrë pjesë në një paradë të madhe ushtarake, në të cilën Kina i ka shpërfaqur kapacitetet ushtarake.

Kina mirëpriti një numër udhëheqësish botërorë në një paradë ushtarake në Pekin, më 3 shtator, e cila shënoi përvjetorin e 80-të të fundit të Luftës së Dytë Botërore. Kina shfaqi fuqinë e saj ushtarake në rritje dhe thellimin e raporteve me Rusinë gjatë paradës ekstravagante, që synoi të shfaqte statusin e presidentit kinez, Xi Jinping, si udhëheqës i një rendi botëror alternativ joperëndimor. Parada u pa edhe si përpjekje e Pekinit për ta rishkruar historinë botërore.

“Ia përcillni përshëndetjet më të ngrohta Vladimir Putinit dhe Kim Jong Unit, teksa bëni komplot kundër Shteteve të Bashkuara”, ka shkruar Trump duke iu drejtuar liderit kinez.

I pyetur për postimin e Trumpit, Ministria e Jashtme e Kinës ka thënë të enjten se “mysafirët e huaj” janë ftuar për të shënuar përvjetorin e 80-të të përfundimit të Luftës së Dytë Botërore.

“Ka të bëjë me punën e përbashkët me shtetet që e duan paqen dhe popujt që kujtojnë historinë, kanë kujtesë për martirët, janë për paqe dhe krijim të së ardhmes”, ka thënë Ministria e Jashtme kineze përmes një deklarate.

“Krijimi i lidhjeve diplomatike të Kinës me secilin shtet nuk ka qenë kurrë i lidhur kundër një pale të tretë”, ka thënë ai.

Kremlini ka thënë të mërkurën se shpreson që këto pretendime të jenë bërë me doza humori.

