Kina dhe Rusia i përfundojnë ushtrimet detare pesëditore në Detin e Japonisë

Marinat e Rusisë dhe Kinës i kanë përfunduar të martën ushtrimet detare pesëditore, duke dëshmuar lidhjet e tyre gjithnjë e më të forta ushtarake përmes stërvitjeve kundër nëndetëseve dhe përmes qitjeve me municion të vërtetë në Detin e Japonisë.

Flota e Paqësorit e Rusisë theksoi se anijet kineze dhe ruse lëvizën së bashku në një formacion të përbashkët gjatë ushtrimeve “Ndërveprimi Detar 2025”, përfshirë një anije të madhe ruse kundër nëndetëseve dhe dy anije shkatërruese kineze.

Po ashtu, në ushtrime morën pjesë edhe nëndetëse me naftë dhe elektrike nga të dyja vendet, si dhe një anije kineze për shpëtimin e nëndetëseve, sipas autoriteteve ruse.

Ushtrimet nisën më 1 gusht me stërvitje pranë Vladivostokut në Lindjen e Largët të Rusisë, para se forcat detare të të dyja vendeve të zhvillonin ushtrime detare në Detin e Japonisë duke filluar nga 3 gushti.

Stërvitjet e përbashkëta detare janë shenja më e re e bashkëpunimit gjithnjë e më të madh në fushën e sigurisë midis ushtrive të Kinës dhe Rusisë.

Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS), një institut kërkimor me bazë në Uashington, ka dokumentuar 113 ushtrime të përbashkëta ushtarake që Pekini dhe Moska kanë zhvilluar që nga viti 2003, por gjysma e tyre janë zhvilluar vetëm në gjashtë vjetët e fundit.

Një numër në rritje i këtyre ushtrimeve janë përqendruar në rajonin e Paqësorit në vitet e fundit, ku Pekini ka mosmarrëveshje detare me shtete të tjera përgjatë Detit të Kinës Jugore, ndërsa Moska ka një mosmarrëveshje të kahershme territoriale me Japoninë mbi sovranitetin e një zinxhiri ishujsh.

Rajoni është gjithashtu i ngarkuar me tensione në gadishullin Korean dhe në Tajvan, ishulli vetëqeverisës që Kina e konsideron si territor të vetin dhe është zotuar se do ta marrë me forcë, nëse është e nevojshme.

Stërvitjet kinezo-ruse përkuan gjithashtu me ushtrimet e para të përbashkëta detare mes Indisë dhe Filipineve në Detin e Kinës Jugore, të cilat nisën më 3 gusht dhe zgjatën dy ditë.

Pekini ka mosmarrëveshje territoriale të ndara me të dyja vendet aziatike dhe një rivalitet rajonal të kahershëm me Indinë.

Kina ka një mosmarrëveshje kufitare tokësore të kahershme me Indinë në Himalaje, dhe pretendimet e saj të gjera mbi pothuajse të gjithë Detin e Kinës Jugore kanë çuar në përplasje të tensionuara me vende të tjera që pretendojnë pjesë të këtyre ujërave, veçanërisht me Filipinet dhe Vietnamin.

Më parë, Filipinet kanë zhvilluar patrullime detare në këto ujëra të kontestuara me Shtetet e Bashkuara dhe partnerë të tjerë strategjikë, përfshirë Japoninë, Australinë, Zelandën e Re dhe Francën, për të promovuar lirinë e lundrimit përballë pretendimeve të Kinës.

Shefi i Shtabit të Forcave të Armatosura të Filipineve, gjenerali Romeo Brawner, u tha gazetarëve se këto ushtrime të përbashkëta u vlerësuan si të suksesshme dhe se shpresonte që ato të çonin në më shumë manovra me Indinë në të ardhmen.