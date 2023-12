Pas një viti, myku e lagështia mbulojnë Klinikën e Mjekësisë Fizikale

Sipas mjekut që deshi të mbetet anonim, ka ende mungesë të pajisjeve të domosdoshme për hidroterapi, por edhe të personelit për mirëmbajtjen e ujit në pishina.



Situata të tilla paradoksale hasen edhe në klinika të tjera të QKUK-së, ku ka ose mungesë aparature, ose “tepricë” të saj.



Në Klinikën e Mjekësisë Fizikale, së paku, SHSKUK-ja zotohet se gjendja e objektit do të përmirësohet.



“Lidhur me depërtimin e ujit, jemi njoftuar me vonesë dhe për këtë është njoftuar kompania punëkryese, e cila, në bashkëpunim me Sektorin Teknik të QKUK-së, do t’i bëjë sanimet e nevojshme”, thuhet në përgjigjen e këtij institucioni dërguar Radios Evropa e Lirë.