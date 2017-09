Forcat ajrore të Koresë Jugore ka kryer stërvitje ushtarake më 4 shtator, në përgjigje ndaj testit të gjashtë bërthamor të Koresë së Veriut një ditë më parë. Phenjani pretendon se ka testuar me sukses një bombë me hidrogjen. Seuli thotë se ushtrimet, ku përfshihen edhe raketat me rreze të gjatë tokë-ajër dhe raketa balistike, duke stimuluar goditjen e zonës ku është kryer testi nga Koreja e Veriut. (Video: Ministria e Mbrojtjes së Koresë së Jugut).