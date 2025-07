Koreja e Veriut: Trump duhet ta pranojë realitetin e ri bërthamor

Koreja e Veriut tha se Shtetet e Bashkuara duhet ta pranojnë se realiteti ka ndryshuar që nga takimet e nivelit të lartë që shtetet kanë zhvilluar më parë dhe asnjë dialog i ardhshëm nuk mund të çojë në dhënien fund të programit të saj bërthamor, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve, KCNA.

Kim Yo Jong, motra e udhëheqësit të Koresë së Veriut, Kim Jong Un, e cila besohet se flet në emër të të vëllait, tha se e pranon që raportet personale mes Kimit dhe presidentit amerikan, Donald Trump, “nuk janë të këqija”.

Por, nëse Uashingtoni synon të përdorë raportet personale si mënyrë për t’i dhënë fund programit të armëve bërthamore të Veriut, një përpjekje e tillë do të shndërrohej në “një objekt talljeje”, tha Kim Yo Jong, sipas deklaratës së publikuar nga KCNA.

“Nëse SHBA-ja dështon të pranojë realitetin e ndryshuar dhe vazhdon të këmbëngulë në të kaluarën e dështuar, një takim mes Koresë së Veriut dhe SHBA-së do të mbetet vetëm një ‘shpresë’ e palës amerikane”, tha ajo.

Sipas saj, aftësitë e Koresë së Veriut, si shtet me armë bërthamore, si dhe mjedisi gjeopolitik kanë ndryshuar në mënyrë radikale që kur Kim dhe Trump u takuan tri herë gjatë mandatit të parë presidencial të Trumpit.

“Çdo përpjekje për të mohuar pozicionin e Koresë së Veriut si shtet me armë bërthamore.... do të refuzohet me vendosmëri”, tha ajo.

I pyetur lidhur me deklaratën e Koresë së Veriut, një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë tha se Trumpi është ende i përkushtuar ndaj qëllimeve që ka pasur gjatë tri takimeve paraprake që ka zhvilluar me Kimin gjatë mandatit të parë presidencial.

“Presidenti iu qëndron atyre qëllimeve dhe mbetet i hapur për t’u angazhuar me udhëheqësin Kim për të arritur denuklearizimin e plotë të Koresë së Veriut”, tha një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë për agjencinë Reuters.

Në takimin e tyre të parë në Singapor më 2018, Trump dhe Kim nënshkruan një marrëveshje në parim për ta bërë Gadishullin Korean pa armë bërthamore. Samiti pasues në Hanoi, i mbajtur një vit më vonë, dështoi për shkak të një mosmarrëveshjeje mbi heqjen e sanksioneve ndërkombëtare të vendosura ndaj Phenianit.

Presidenti Trump ka deklaruar se ka “raporte të shkëlqyera” me Kimin dhe Shtëpia e Bardhë tha se presidenti është i hapur ndaj idesë për të komunikuar me udhëheqësin e Koresë së Veriut.