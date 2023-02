Rezistenca që nisi shkëputjen e Kosovës nga Serbia

Latifi-Hoxha thotë se duke parë vështirësitë, në të cilat gjendeshin pacientët në atë kohë, ishte në gjendje të jepte ndihmë në çfarëdo forme. “Vetëm jam nisur personalisht nga një parim: Zot jep ndihmë. Bëje më të mirën që mundesh për pacienten, bëje ku të mundesh, nëse do të më vinte ndonjë rrethanë edhe në livadh, me dy pika ether [lloj anestezioni] në hundë, një gjakderdhje do t’ia ndalja gruas”, tregon ajo. Materniteti qëndroi i hapur deri afër vitit 1999.

Kërkesa për respektim të ligjeve të Serbisë nga viti 1989 preku edhe fushën e arsimit. Drejtorëve të shkollave e mësimdhënësve shqiptarë iu kërkua që të ndërronin plan-programet e deriatëhershme, për ato serbe. Pas refuzimit të këtij ndryshimi, edhe stafi arsimor filloi të largohej nga puna. Ejup Ajvazi, profesor i Fizikës në ish-gjimnazin në Ferizaj, bashkë me kolegët e tij ishin dëbuar nga shkolla në fillim të vitit shkollor më 1991. Stafi shqiptar i kësaj shkolle kishte provuar për herë të fundit të hynte në shkollë më 16 tetor, 1991, por pa sukses. “Kur kemi ardhur këtu [tek objekti i gjimnazit], dera ka qenë e mbyllur, oborri ka qenë i mbushur me nxënës”, tregon Ajvazi.

Shpejt, mësimdhënësit e prindërit në Ferizaj nisën të koordinoheshin për të gjetur shtëpi e objekte që mund të shndërroheshin në klasa mësimi. Më 1992, Ajvazi nisi të mbajë orët e Fizikës disa kilometra larg shkollës ku kishte dhënë mësim deri atëherë. Shtëpia, atëbotë e pameremetuar, nuk ofronte shumë kushte për mësim normal, por, sipas Ajvazit, “motivi ishte i lartë”. “Ka pasur raste kur [nxënësit] janë ulur në dysheme, janë ulur në blloqe, janë ulur në çanta - kush ka pasur çanta - janë ulur në kartonë, vetëm ta vazhdojnë procesin mësimor”, tregon ai. Sfidat për të zhvilluar mësimin nuk kanë qenë të pakta. Gjatë kohës kur zhvillohej mësimi në shtëpi-shkolla, drejtorë, mësimdhënës e nxënës shqiptarë u përballën me presione verbale e maltretime të ndryshme fizike. Ata janë ballafaquar edhe me kushte të vështira të jetesës.

Ndërkohë, pas suprimimit të autonomisë, në Kosovë nisën lëvizje politike, përfshirë themelimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës me në krye Ibrahim Rugovën, që më vonë do të bëhej president.

Njëra prej tyre ishte ajo në fshatin Llukar në Prishtinë. “Prej stadiumeve më të mira në ish-Jugosllavi, prej hoteleve më të mira, prej transportit superior, prej pagave të mira, prej kontratave të mira, kaloni në një realitet krejt tjetër, ku ato gjëra mund t'i shihni vetëm në televizor, dhe vini në një realitet, ku faktikisht duhet të luani në një fushë si kjo... Por, fushë që, prapë, na është dukur që është më e mira në botë, sepse ka qenë e jona”, thotë Morina. Megjithatë, siç kujton ai, ka pasur raste kur bëhej e vështirë të mbahej motivi, pasi kjo jetë po vazhdonte për vite të tëra. “Ka pasur shumë momente kur, faktikisht, jemi ulur pas ndonjë ndeshjeje dhe kemi thënë: a e di çka? Boll është bërë, ne nuk mund të vazhdojmë kështu, sepse jemi lodhur. Me të vërtetë ka qenë vështirë. Ka pasur momente kur e merr dhe e gjuan edhe çantën me komplet pajisjet diku nën shkallë dhe thua nuk kthehem më. Mirëpo, të nesërmen, prapë zgjohesh se vjen shoku dhe thotë: eja se kemi stërvitje”, tregon Morina.

Futbolli i Kosovës, atëbotë, përveçse luhej në kushte të vështira, nuk kishte depërtim ndërkombëtar, për shkak të situatës politike në Kosovë.



Por, interesimi i publikut, sipas të dhënave të Federatës së Futbollit të Kosovës, ishte i madh. Sipas FFK-së, në një ndeshje që u mbajt në fshatin Hogosht të Kamenicës në nëntor të vitit 1996, ishin mbledhur 10 mijë shikues - numër rekord për atë kohë.



Morina nuk iu nda futbollit edhe pas luftës, kur u angazhua në forma të ndryshme - edhe si trajner.



Ai sot është trajner i kombëtares së Kosovës për lojtarët nën moshën 17-vjeçare.



Profesori Ejup Ajvazi vazhdoi punën si profesor deri në vitin 2016.



Ndërsa, gjinekologia Latifi-Hoxha vazhdoi karrierën e saj edhe pas luftës. Pasi u pensionua nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës, ajo vazhdon të punojë dhe sot si gjinekologe në një spital privat në Prishtinë.



Më 17 shkurt, 2008, Latifi-Hoxha asistoi në lindjen e fëmijës së parë pas aktit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, që ndodhi po në këtë datë.



Për doktoreshën, biseda me nënën e Pavarësisë, Lumturie Sopajn, është diçka që do ta mbajë mend gjatë.



“I thashë urime zonjë pavarësia. Më tha, faleminderit, a u shpall? Thashë, po pavarësia, por kjo vajzë e ka emrin Pavarësi. [I thashë] unë njëkohësisht me vajzën tënde e fitova identitetin e shtetësisë. Pra, kjo lindi në Kosovën shtet, por unë e fitova së bashku me të identitetin në një moshë 50 e ca vjeçe”, rrëfen Syheda Latifi-Hoxha.